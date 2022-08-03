Великий футболист, осужденный за изнасилование, прячется от тюрьмы уже полгода. Где скрывается Робиньо

В начале этого года некогда один из самых талантливых бразильских футболистов в истории опустился на самое дно. Робиньо, которого называли «новым Пеле», проиграл апелляцию по делу об изнасиловании, длившееся еще с 2017-го, и был приговорен к 9 годам заключения в итальянской тюрьме. Суд признал обоснованными доводы прокуратуры о том, что в 2013 году в миланском ночном клубе Робиньо с пятью друзьями надругался над 22-летней албанкой, которая на тот момент была пьяна.

С тех пор прошло уже 8 месяцев, но вестей о том, в какой тюрьме содержится футболист и как ему сидится, по-прежнему нет. Почему? Да потому что бразилец по-прежнему на свободе! Рассказываем, как ему это удается, и где сейчас скрывается 38-летний «новый Пеле».

Где скрывается Робиньо: «Он появился в шляпе и очках. Никто его сначала не узнал»

В последний раз Робиньо выходил на поле в официальном матче 19 июля 2020 года — бразилец отыграл две последние минуты матча чемпионата Турции за «Истанбул Башакшехир» против «Кайсериспор» (1:0).

К тому моменту над Робиньо уже начали сгущаться тучи правосудия, поэтому вскоре от греха подальше он вернулся на родину и каким-то чудом подписал контракт с «Сантосом» со смешной зарплатой — 229 долларов в месяц.

«Этот клуб всегда был мне домом. Да, буду выступать за минимальную зарплату, но мне важно просто быть здесь», — радовался Робиньо.

Правда, вскоре удача отвернулась от беглеца. Столкнувшись с хейтом от феминисток и правозащитников, желающих наказания для бразильца, «Сантос» рассудил, что укрывать уголовника нет никакого смысла и разорвал с ним контракт.

С тех пор Робиньо предпочел оставаться в тени в Бразилии, а после отказа в апелляции и вовсе залег на дно. Сейчас быт топ-звезды напоминает жизнь какого-нибудь наркобарона или террориста в бегах.

Робиньо скрывается в своем огромном доме в Jardim Acapulco в Сантосе. Его апартаменты входят кондоминиум — небольшой жилой комплекс для местных богачей, в который сложно попасть простым зевакам.

Бразилец старается не выходить за пределы кондоминиума и перемещается по нему в машине с тонировкой и личным водителем. Лишь изредка он выбирается в свой второй дом, расположенный на пляже, где играет с друзьями в футбол.

Разумеется, на публике он появляется только с маскировкой: «Он приходил замаскированным — в шляпе и солнечных очках. Никто его сначала не узнал. Потом пришли его друзья, и они немного поиграли. Тогда ему пришлось снять маскировку. Раньше он никогда не носил ни шляпы, ни очков», — рассказал отдыхающий на пляже мужчина.

Сначала Робиньо перестал отвечать на звонки, а затем сменил свой номер. Его последний разговор с прессой закончился истерикой: «Я больше не играю. Оставьте меня и мою семью в покое! Я перестал публиковать фото из жизни в соцсетях, но обо мне по-прежнему говорят. Зачем? Кроме меня есть и так много людей, у которых можно взять интервью. Я просто хочу, чтобы вы отстали от меня!», — прокричал Робиньо в трубку бразильскому журналисту. Полузащитник затаился в соцсетях. Последний пост он опубликовал 1 января — за пару недель до отказа в апелляции.

Источник: Соцсети Робиньо

Почему Робиньо до сих пор не посадили в тюрьму

Разумеется, на родине о Робиньо никто не забыл. Экс-министр по делам женщин, семьи и прав человека Бразилии Дамарес Алвес вместе с другими правозащитниками и феминистками уже который месяц требует наказания для футболиста: «Насильник должен сидеть в тюрьме», — утверждает Дамарес. А власти прекрасно знают, где скрывается Робиньо. Но почему же тогда его до сих пор не упекли в тюрьму? Все дело в юридических проволочках.

После вынесения приговора итальянская полиция потребовала экстрадиции Робиньо, однако Бразилия отказала в выдаче игрока, ссылаясь на пункт конституции, запрещающий экстрадицию бразильцев. Тогда Италия вполне резонно призвала посадить футболиста в тюрьму на родине. Но и на это требование получила отказ.

Официально Бразилия не объявляла о статусе Робиньо, так что формально власти якобы не знают, где находится футболист и соответственно не могут его посадить. Что это: попытка отстоять репутацию авторитетного игрока или итог крупной взятки — пока не ясно.

Впрочем, если Робиньо покинет страну, Бразилия защитить его уже не сможет. С февраля футболиста разыскивает Интерпол, членами которого являются 194 страны, среди которых соседи Бразилии — например, Уругвай, Парагвай, Аргентина, Боливия. Если Роб пересечет границу, его тут же схватят и посадят в тюрьму государства, в котором он окажется.