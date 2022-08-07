«Галатасарай» объявил о переходе Дриса Мертенса и Лукаса Торрейры
«Галатасарай» на своем официальном сайте объявил о заключение контрактов сразу с двумя игроками.
Галатасарай
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Фиорентина
Арсенал
«Галатасарай» на своем официальном сайте объявил о заключение контрактов сразу с двумя игроками.
Состав турецкого клуба пополнили нападающий Дрис Мертенс и полузащитник Лукас Торрейра.
35-летний Мертенс перешел в турецкий клуб на правах свободного агента, ранее он покинул «Наполи».
В прошлом сезоне 26-летний Лукас Торрейра выступал за «Фиорентину» на правах аренды из «Арсенала».