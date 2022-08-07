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11:09 (мск), источник: Sport24

«Галатасарай» объявил о переходе Дриса Мертенса и Лукаса Торрейры

«Галатасарай» на своем официальном сайте объявил о заключение контрактов сразу с двумя игроками.

Галатасарай
Наполи
Фиорентина
Арсенал
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Источник: AFP 2022

Состав турецкого клуба пополнили нападающий Дрис Мертенс и полузащитник Лукас Торрейра.

35-летний Мертенс перешел в турецкий клуб на правах свободного агента, ранее он покинул «Наполи».

В прошлом сезоне 26-летний Лукас Торрейра выступал за «Фиорентину» на правах аренды из «Арсенала».

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