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22:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Товарищеский матч донецкого «Шахтера» в Крыму перенесли на осень

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Товарищеский футбольный матч с участием команды «Шахтер» из Донецка, который планировался на 12 августа на реконструированном стадионе в Ялте, «по техническим причинам» перенесен на осень, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее власти города сообщали, что в день открытия стадиона «Авангард» после реконструкции на его поле состоится матч между командами «Таврия» (Симферополь) и «Шахтер» (Донецк).

«По техническим причинам товарищеский матч между симферопольской “Таврией” и донецким “Шахтером” переносится на осень (дату сообщу дополнительно)», — сообщила журналистам глава администрации.

Президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин уточнил РИА Новости, что в матче должны были принять участие футболисты клуба «Шахтер» из ДНР.

В день открытия стадиона — в пятницу, 12 августа — состоится спортивный праздник, включающий в себя показательные выступления спортсменов, шоу барабанщиков из Екатеринбурга и молодежной группы из Краснодара. На стадионе будут работать фотозоны, состоится дневной фейерверк, сообщила Павленко.

В чемпионате Украины выступает клуб «Шахтер» (украинское название «Шахтар»), до 2014 года проводивший домашние встречи на «Донбасс-Арене». В июне спортивный директор этого клуба Дарио Срна заявлял, что домашние матчи группового турнира Лиги чемпионов команда собирается проводить в Варшаве.

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