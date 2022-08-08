Товарищеский матч донецкого «Шахтера» в Крыму перенесли на осень

Ранее власти города сообщали, что в день открытия стадиона «Авангард» после реконструкции на его поле состоится матч между командами «Таврия» (Симферополь) и «Шахтер» (Донецк).

«По техническим причинам товарищеский матч между симферопольской “Таврией” и донецким “Шахтером” переносится на осень (дату сообщу дополнительно)», — сообщила журналистам глава администрации.

Президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин уточнил РИА Новости, что в матче должны были принять участие футболисты клуба «Шахтер» из ДНР.

В день открытия стадиона — в пятницу, 12 августа — состоится спортивный праздник, включающий в себя показательные выступления спортсменов, шоу барабанщиков из Екатеринбурга и молодежной группы из Краснодара. На стадионе будут работать фотозоны, состоится дневной фейерверк, сообщила Павленко.