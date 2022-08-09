Капитан «Кайрата» едва не перешел в «Актобе»

«Рикарду был в нашем списке, мы понимали, что он нам может дать. По нему был конкретный разговор. Единственный момент, есть ряд футболистов или их представителей, которые не совсем правильно оценивают наш рынок. Он выбрал другой путь. Но мы однозначно его рассматривали. Стандарты, видение игры, развитие атак — это его плюсы», — отметил тренер «Актобе».