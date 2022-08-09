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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
15:07 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан «Кайрата» едва не перешел в «Актобе»

Португальский полузащитник Рикарду Алвеш в летнее трансферное окно мог перейти из «Кайрата» в «Актобе», об этом в интервью Youtube-каналу Vesti.kz рассказал Андрей Карпович.

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«Рикарду был в нашем списке, мы понимали, что он нам может дать. По нему был конкретный разговор. Единственный момент, есть ряд футболистов или их представителей, которые не совсем правильно оценивают наш рынок. Он выбрал другой путь. Но мы однозначно его рассматривали. Стандарты, видение игры, развитие атак — это его плюсы», — отметил тренер «Актобе».

Напомним, официально об уходе Алвеша «Кайрат» объявил 18 июля. Полузащитник перешел в иранский клуб «Трактор», главным тренером которого является бывший наставник алматинцев Курбан Бердыев.

По информации Transfermarkt, иранский клуб заплатил «Кайрату» 200 тысяч евро, что составляет около 98 миллионов тенге. При этом трансферная стоимость игрока составляет 800 тысяч евро.

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