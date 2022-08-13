Бывший футболист «Анжи» Виллиан разорвал контракт с «Коринтиансом» из-за угроз в соцсетях

«Когда я вернулся в Бразилию, у меня было большое желание играть за “Коринтианс”, — сказал Виллиан. — Я знал, какое давление будет оказываться на меня, с какой критикой и требованиями столкнусь, но я приехал в Бразилию не для того, чтобы угрожали мне и моей семье после каждой проигранной игры или если я играл не хорошо. Это главная причина [разрыва контракта]. Я знаю, что это не все поклонники, я знаю, что это меньшинство, но в конечном итоге это оказывает очень большое влияние, в том числе психологическое, особенно на моих дочерей. Эмоционально это влияет на многое».