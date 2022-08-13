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11:00 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист «Анжи» Виллиан разорвал контракт с «Коринтиансом» из-за угроз в соцсетях

Полузащитник выступал за бразильский клуб с сентября 2021 года.

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Источник: Reuters

ТАСС, 12 августа. Бразильский полузащитник Виллиан разорвал соглашение с футбольным клубом «Коринтианс» из-за частых угроз и оскорблений, которые он получал в социальных сетях. Об этом футболист в пятницу сообщил бразильскому порталу Globo Esporte.

«Когда я вернулся в Бразилию, у меня было большое желание играть за “Коринтианс”, — сказал Виллиан. — Я знал, какое давление будет оказываться на меня, с какой критикой и требованиями столкнусь, но я приехал в Бразилию не для того, чтобы угрожали мне и моей семье после каждой проигранной игры или если я играл не хорошо. Это главная причина [разрыва контракта]. Я знаю, что это не все поклонники, я знаю, что это меньшинство, но в конечном итоге это оказывает очень большое влияние, в том числе психологическое, особенно на моих дочерей. Эмоционально это влияет на многое».

Виллиану 34 года, он выступал за «Коринтианс» с сентября 2021 года и провел за клуб 45 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач. Также он выступал за английские «Арсенал» и «Челси», российский «Анжи» и украинский «Шахтер». Полузащитник является двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка английской лиги и Кубка Англии. Дважды он выигрывал Лигу Европы. В составе сборной Бразилии Виллиан стал победителем Кубка Америки в 2019 году.

Ранее «Коринтианс» проиграл в двухматчевом противостоянии «Фламенго» в четвертьфинале Кубка Либертадорес. В турнирной таблице чемпионата Бразилии «Коринтианс» располагается на втором месте, набрав 39 очков в 21 матче.

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