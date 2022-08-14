Помутнение защитника «Аякса»: взял мяч в руки в штрафной и получил пенальти

«Аякс» летом устроил очередную распродажу. Замену ушедшим, как водится, будут искать в первую очередь среди талантов из собственной молодежки. Уже ушедшего Лисандро Мартинеса и уходящего Перра Схюрса вполне может заменить защитник Кик Пири из команды U-21 — если будет внимательнее.

На днях молодежка «Аякса» проиграла «Роде» 0:1 — из-за нелепой ошибки Пири. В середине второго тайма вратарь Кремерс перехватил пас в штрафную и забрал мяч в руки. Кипер решил разыграть коротко со стоящим рядом Пири. А тот, как ни в чем не бывало, взял мяч в руки и установил для удара от ворот.

Нападающие «Роды» стояли в полном непонимании — и повернулись к судье. А тот поставил пенальти за игру рукой. А что, игра не останавливалась, значит Пири взял мяч в руки в собственной штрафной.

«Рода» реализовала пенальти и победила 1:0, а Пири после матча объяснил поступок:

«Я думал, что в какой-то момент прозвучал свисток судьи, и мы должны пробить штрафной. Я сказал вратарю, что все сделаю сам — и взял мяч в руки. Очень тупо!».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-2151104&id=456240299&hash=255be47976d7af53&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пири, кстати, родился в США — его отец там учился в Гарварде и работал хирургом. Но семья вернулась в Голландию, а все три сына стали играть в футбол. Кик — второй ребенок, но считается самым талантливым. Уже в 16 он дебютировал во взрослой команде «Херенвена» и прямо заявил о планах на карьеру — перейти в «Аякс», а потом и в «Барсу».

Первый пункт защитник выполнил уже к 19 годам — амстердамцы заплатили за него 5 млн евро. Но в основе левоногий центрдеф так и не сыграл — была слишком серьезная конкуренция в лице Лисандро Мартинеса и Дэйли Блинда. В итоге Пири на два сезона уехал в аренду в «Твенте», где в первый год стал основным, а потом почти весь второй пропустил с травмой спины.