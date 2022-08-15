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13:20 (мск), источник: БЕЛТА

Шрамченко признан лучшим игроком, Радьков — лучшим тренером июля в чемпионате Беларуси

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник ФК «Минск» Антон Шрамченко признан лучшим игроком чемпионата Беларуси в июле. Таков итог традиционного опроса ассоциации «Белорусская федерация футбола», в котором принимают участие представители ведущих СМИ Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В трех июльских поединках национального первенства футболисты «Минска» одержали две виктории и один раз сыграли вничью. В этих встречах Антон Шрамченко был настоящим лидером команды: он забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи. По результатам опроса 29-летний полузащитник минчан набрал 31 балл из 36 возможных. Его конкурентами были голкипер солигорского «Шахтера» Максим Плотников, лучший бомбардир чемпионата Беларуси Бобир Абдихоликов из столичного «Энергетика-БГУ» и камерунский легионер «Ислочи» Иван Дибанго.

Лучшим тренером месяца стал наставник «Ислочи» Артем Радьков. В июле под его руководством «волки» победили во всех трех проведенных матчах и вошли в лидирующую тройку. На звание лучшего тренера также претендовали Вадим Скрипченко («Минск»), Дмитрий Молош («Торпедо-БелАЗ», Жодино) и Сергей Ташуев («Шахтер», Солигорск).

Автором самого красивого гола признан полузащитник мозырской «Славии» Юрий Ловец, который в гостевом поединке 15-го тура эффектным ударом из-за пределов штрафной площади поразил ворота могилевского «Днепра». В итоге мозыряне выиграли с результатом 3:1.

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