Шрамченко признан лучшим игроком, Радьков — лучшим тренером июля в чемпионате Беларуси

В трех июльских поединках национального первенства футболисты «Минска» одержали две виктории и один раз сыграли вничью. В этих встречах Антон Шрамченко был настоящим лидером команды: он забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи. По результатам опроса 29-летний полузащитник минчан набрал 31 балл из 36 возможных. Его конкурентами были голкипер солигорского «Шахтера» Максим Плотников, лучший бомбардир чемпионата Беларуси Бобир Абдихоликов из столичного «Энергетика-БГУ» и камерунский легионер «Ислочи» Иван Дибанго.