Шрамченко признан лучшим игроком, Радьков — лучшим тренером июля в чемпионате Беларуси

В трех июльских поединках национального первенства футболисты «Минска» одержали две виктории и один раз сыграли вничью. В этих встречах Антон Шрамченко был настоящим лидером команды: он забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи. По результатам опроса 29-летний полузащитник минчан набрал 31 балл из 36 возможных. Его конкурентами были голкипер солигорского «Шахтера» Максим Плотников, лучший бомбардир чемпионата Беларуси Бобир Абдихоликов из столичного «Энергетика-БГУ» и камерунский легионер «Ислочи» Иван Дибанго.
Лучшим тренером месяца стал наставник «Ислочи» Артем Радьков. В июле под его руководством «волки» победили во всех трех проведенных матчах и вошли в лидирующую тройку. На звание лучшего тренера также претендовали Вадим Скрипченко («Минск»), Дмитрий Молош («Торпедо-БелАЗ», Жодино) и Сергей Ташуев («Шахтер», Солигорск).
Автором самого красивого гола признан полузащитник мозырской «Славии» Юрий Ловец, который в гостевом поединке 15-го тура эффектным ударом из-за пределов штрафной площади поразил ворота могилевского «Днепра». В итоге мозыряне выиграли с результатом 3:1.