Дзюба может стать одноклубником Ракицкого. «Адана Демирспор» сделал официальное предложение

«Да, это правда. Мы действительно сделали официальное предложение Артему Дзюбе», — сказал Гектюрк корреспонденту Sport24 Анастасии Драгомир.

Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Зенита» в мае.

Форвард выступал за питерцев с 2015 года, провел 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.