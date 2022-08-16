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09:26 (мск), источник: Sport24

Дзюба может стать одноклубником Ракицкого. «Адана Демирспор» сделал официальное предложение

Спортивный директор «Адана Демиспор» Гекхан Гектюрк подтвердил, что турецкий клуб сделал официальное предложение российскому нападающему Артему Дзюбе.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

«Да, это правда. Мы действительно сделали официальное предложение Артему Дзюбе», — сказал Гектюрк корреспонденту Sport24 Анастасии Драгомир.

Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Зенита» в мае.

Форвард выступал за питерцев с 2015 года, провел 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.

В конце июля «Адана Демирспор» подписал другого экс-игрока «Зенита» Ярослава Ракицкого.

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