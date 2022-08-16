Дзюба может стать одноклубником Ракицкого. «Адана Демирспор» сделал официальное предложение
Спортивный директор «Адана Демиспор» Гекхан Гектюрк подтвердил, что турецкий клуб сделал официальное предложение российскому нападающему Артему Дзюбе.
Зенит
Спортивный директор «Адана Демиспор» Гекхан Гектюрк подтвердил, что турецкий клуб сделал официальное предложение российскому нападающему Артему Дзюбе.
«Да, это правда. Мы действительно сделали официальное предложение Артему Дзюбе», — сказал Гектюрк корреспонденту Sport24 Анастасии Драгомир.
Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Зенита» в мае.
Форвард выступал за питерцев с 2015 года, провел 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.
В конце июля «Адана Демирспор» подписал другого экс-игрока «Зенита» Ярослава Ракицкого.