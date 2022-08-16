Алаев: Прекращение отношений с ФИФА и УЕФА сильно отразится на нашем футболе
Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что прекращение отношений с ФИФА и УЕФА сильно отразится на футболе в России.
Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что прекращение отношений с ФИФА и УЕФА сильно отразится на футболе в России.
Голосование состоялось сегодня, 16 августа, на заседании общего собрания клубов лиги. Клубы РПЛ единогласно выбрали Алаева, который был единственным кандидатом. Он назначен руководителем РПЛ сроком на 5 лет.
«Крымский футбол? На протяжении последних 8 лет Крым является особой зоной развития футбола УЕФА. К сожалению, сейчас можем констатировать, что наши коллеги из ФИФА и УЕФА не сделали ничего для развития футбола. Мы вели диалог, мы пришли к определенным решениям. Но, к сожалению, 24 февраля диалог закончился. Недавно он восстановился, это неофициальные переговоры.
Если коллеги из ФИФА и УЕФА не смогли выполнить задачу по развитию футбола в Крыму, этим должны заниматься организации и министерства в России. Я уверен, что крымский футбол в ближайшее время будет интегрироваться. Но важно — не сжигать мосты. Нужно сохранять диалог с УЕФА и ФИФА, не ставить ультиматумы. Прекращение отношений с ФИФА и УЕФА сильно отразится на нашем футболе», — сказал Алаев.
Александр Алаев занимал должность временного президента премьер-лиги 27 июня после того, как Ашот Хачатурянц ушел с поста главы РПЛ.
28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров, все вердикты были оспорены РФС в CAS в Лозанне, но суд поддержал эти решения. В начале мая УЕФА сообщил, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23, а сборная России не примет участия в Лиге наций-2022/23.