Алаев: Прекращение отношений с ФИФА и УЕФА сильно отразится на нашем футболе

«Крымский футбол? На протяжении последних 8 лет Крым является особой зоной развития футбола УЕФА. К сожалению, сейчас можем констатировать, что наши коллеги из ФИФА и УЕФА не сделали ничего для развития футбола. Мы вели диалог, мы пришли к определенным решениям. Но, к сожалению, 24 февраля диалог закончился. Недавно он восстановился, это неофициальные переговоры.



Если коллеги из ФИФА и УЕФА не смогли выполнить задачу по развитию футбола в Крыму, этим должны заниматься организации и министерства в России. Я уверен, что крымский футбол в ближайшее время будет интегрироваться. Но важно — не сжигать мосты. Нужно сохранять диалог с УЕФА и ФИФА, не ставить ультиматумы. Прекращение отношений с ФИФА и УЕФА сильно отразится на нашем футболе», — сказал Алаев.