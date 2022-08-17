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16:03 (мск), источник: Прессбол

Александр Михайлов покинул пост главного тренера борисовского БАТЭ

Александр Михайлов ушел с поста главного тренера БАТЭ.

БАТЭ
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Источник: ФК БАТЭ

Как сообщила пресс-служба желто-синих, специалист провел последнюю тренировку с основной командой — и после её окончания объявил футболистам и руководству клуба о своем решении.

Алескандр Михайлов был назначен главным тренером 10 января 2022 года, под его руководством борисовчане провели 26 встреч, в которых 13 раз одержали победу, 7 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.

Напомним, что после 17 туров в активе борисовчан 33 очка и первое место в чемпионате Беларуси. Солигорский «Шахтер», «Энергетик-БГУ» и минское «Динамо» имеют матчи в запасе.

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