Александр Михайлов покинул пост главного тренера борисовского БАТЭ
Александр Михайлов ушел с поста главного тренера БАТЭ.
БАТЭ
Александр Михайлов ушел с поста главного тренера БАТЭ.
Как сообщила пресс-служба желто-синих, специалист провел последнюю тренировку с основной командой — и после её окончания объявил футболистам и руководству клуба о своем решении.
Алескандр Михайлов был назначен главным тренером 10 января 2022 года, под его руководством борисовчане провели 26 встреч, в которых 13 раз одержали победу, 7 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.
Напомним, что после 17 туров в активе борисовчан 33 очка и первое место в чемпионате Беларуси. Солигорский «Шахтер», «Энергетик-БГУ» и минское «Динамо» имеют матчи в запасе.