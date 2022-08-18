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09:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Генеральный директор «Бешикташа» заявил, что клуб не заинтересован в Артеме Дзюбе

В менеджменте стамбульского «Бешикташа» не подтверждают интерес к российскому нападающему Артёму Дзюбе, пребывающему в статусе свободного агента.

Бешикташ
Зенит
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Источник: РИА "Новости"

«Правда ли, что Дзюба приехал подписать контракт с “Бешикташем”? Нет, нам не нужен нападающий», — сказал генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее экс-форвард «Зенита» Артём Дзюба выложил на своей странице в социальной сети видео из Стамбула, на котором запечатлён домашний стадион «Бешикташа».

Напомним, 33-летний Дзюба провёл 55 матчей за сборную России и забил 30 голов. В 2022 году у него закончился контракт с «Зенитом». В футболке сине-бело-голубых нападающий принял участие в общей сложности в 249 играх и отметился 108 забитыми мячами. После окончания действия соглашения с «Зенитом» Дзюба официально не связан трудовыми отношениями ни с одним из клубов.

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