Арендованный у «Зенита» Юри Алберто оформил хет-трик за «Коринтианс»

Первый гол Алберто забил на 50-й минуте после контратаки своей команды. Партнёр выкатил ему мяч на ход, и Юри мощно пробил низом — мяч угодил между ног голкипера. На 56-й минуте бразилец забил второй гол, когда после подачи штрафного с правого фланга переиграл оппонентов в воздухе. На 72-й минуте футболист технично переиграл соперника, ворвался в штрафную и ловко перебросил вратаря, забив свой третий гол в матче.