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11:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Арендованный у «Зенита» Юри Алберто оформил хет-трик за «Коринтианс»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто, который в данный момент находится в «Коринтиансе» на правах аренды, оформил хет-трик за команду.

Зенит
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Источник: Reuters

Это случилось в ответном победном матче четвертьфинала кубка Бразилии против «Атлетико Гоияниенсе» (4:1), что позволило «Коринтиансу» выйти в полуфинал.

Первый гол Алберто забил на 50-й минуте после контратаки своей команды. Партнёр выкатил ему мяч на ход, и Юри мощно пробил низом — мяч угодил между ног голкипера. На 56-й минуте бразилец забил второй гол, когда после подачи штрафного с правого фланга переиграл оппонентов в воздухе. На 72-й минуте футболист технично переиграл соперника, ворвался в штрафную и ловко перебросил вратаря, забив свой третий гол в матче.

Напомним, в июле этого года Алберто стал футболистом «Коринтианса» в рамках сделки, при котором в «Зенит» перешли вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан.

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