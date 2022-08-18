В «Адана Демирспор» подтвердили подписание контракта с Дзюбой

«Мы действительно договорились с Артемом. Подписан ли контракт? Скажу так: сегодня до конца дня все будет официально оформлено. Утрясаем последние детали. Думаю, сегодня или завтра объявим обо всем официально», — сказал Гектюр «СЭ».

По данным «СЭ», сегодня, 18 августа, 33-летний Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Форвард является свободным агентом, его предыдущим клубом был «Зенит», в составе которого он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.