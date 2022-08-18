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14:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Адана Демирспор» подтвердили подписание контракта с Дзюбой

Спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюр рассказал «СЭ» о ситуации с подписанием контракта с Артемом Дзюбой.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

«Мы действительно договорились с Артемом. Подписан ли контракт? Скажу так: сегодня до конца дня все будет официально оформлено. Утрясаем последние детали. Думаю, сегодня или завтра объявим обо всем официально», — сказал Гектюр «СЭ».

По данным «СЭ», сегодня, 18 августа, 33-летний Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Форвард является свободным агентом, его предыдущим клубом был «Зенит», в составе которого он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.

«Адана Демирспор» занимает первое место в чемпионате Турции с 6 очками после 2 туров сезона-2022/23.

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