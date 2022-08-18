Дзюба будет играть в Турции. Этот трансфер должен обрадовать даже хейтеров

Артем Дзюба — настолько значительная фигура для современного русского футбола (относиться к нему можно по разному, но никуда не деться от факта, что это — лучший бомбардир в истории чемпионата России и человек, забивший более 200 голов за карьеру на высшем уровне), что, где бы он в итоге не оказался после ухода из «Зенита», интерес к его дальнейшей карьере в любом случае был бы велик. А учитывая то, что известность и популярность Дзюбы выходит далеко за пределы болельщицкого мира — тем более.

Так что почти неизвестный до этой недели в России клуб «Адана Демирспор» в ближайшие пару месяцев имеет шанс знатно хайпануть. Ему, впрочем, не привыкать — там видели приезд Марио Балотелли. Вряд ли, конечно, все бросятся смотреть матчи «Аданы», как когда-то все залипали у экранов во время игр «Арсенала», когда туда только приехал Андрей Аршавин, но следить будут внимательно в любом случае. Обязательно позлорадствуют, если у Дзюбы не пойдет, и быстро переобуются, если он вдруг начнет разрывать турецкую лигу.

Но чего точно не стоит делать, так это смотреть на этот выбор как на дауншифтинг. Понятно, что «Адана Демирспор» — это не стамбульская большая тройка и даже не «Трабзонспор». Но если полистать составы турецких клубов, то там хватает знакомых имен из топ-5 европейских чемпионатов.

В «Фатихе», с которым недавно подписался Магомед Оздоев, тренером работает Андреа Пирло, а играют Ахмед Муса и Фабио Борини. В «Ангарагюджю» — Хесе Родригес (экс- «Реал» и «ПСЖ») и Федерико Македа (экс- «МЮ»). В «Кайсериспоре» — игрок сборной Швейцарии Марио Гавранович. В «Аланияспоре» — Лерой Фер (экс-сборная Нидерландов) и хорошо знакомый Дзюбе Миха Мевля. В «Антальяспоре» вместе с Федором Кудряшовым играют Фернандо и Луис Адриано.

Да, судя по описаниям, Адана — не самый фешенебельный город Турции. Но не постеснялись же туда поехать Балотелли, Ярослав Ракицкий и главный тренер Винченцо Монтелла, который слепил в середине 2010-х отличную «Фиорентину» и даже заслужил появления в итальянском языке именного термина — calcio montelliano. Потом, правда, был провал в «Милане», но в оправдание можно сказать, что Монтелла оказался не в том месте и не в то время.

И вообще, Дзюба подписал контракт с командой-лидером чемпионата Турции — после двух туров «Адана» в таблице на первом месте.

Ну и потом, нужно помнить, Турция — одна из немногих стран, с кем у России есть сейчас прямое авиасообщение, да и безвизовый режим сильно упрощает жизнь — для визитов родных или друзей нет никаких препятствий.

Кроме того, Дзюба получил тот контракт, который хотел — в «Адане» он заработает 1,5 миллиона евро за сезон. Можно, конечно, говорить, что, мол, мог бы чуть умерить запросы, зато… Но что плохого в том, что человек до конца стоит на своих условиях касательно оплаты труда? Дзюба — крайне неоднозначный персонаж и мало кто будет с этим спорить, но тут он был в своем праве.

Наконец, учитывая всю его неоднозначность, следить за Артемом в Турции — новой и непривычной для него среде, — будет намного интереснее, чем в хорошо знакомых условиях РПЛ. В том числе его хейтерам. В этом смысле Дзюба их тоже порадовал.

В воскресенье «Адана» в 21.45 по Москве играет в гостях с «Фенербахче». Кажется, это идеальный матч для дебюта Дзюбы.