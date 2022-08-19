Дзюба в «Адана Демирспор»: успех или провал?

Главная трансферная сага этого лета закончена — Артем Дзюба наконец-то нашел команду. Футболист отправился на юг Турции в скромный «Адана Демирспор», где уже выступают Ярослав Ракицкий и Марио Балотелли. По информации СМИ, Дзюба будет получать 1,5 млн евро в год, контракт с клубом подписан по схеме «1+1». По итогам двух прошедших туров «Адана Демирспор» возглавляет турецкую Суперлигу. Однако у многих болельщиков возникает вопрос, почему именно этот клуб, а не условный «Фенербахче»? Давайте разбираться.

От США до Азербайджана

В мае этого года Дзюба не смог договориться с «Зенитом» о новом контракте и покинул петербургский клуб. СМИ отправляли Артема во все возможные клубы: в «Рубин» к Слуцкому, в «Ференцварош» к Черчесову, в американскую MLS и даже в азербайджанскую Премьер-лигу. Сам игрок не раскрывал свои планы и поддерживал форму в команде Леонида Викторовича. Дзюба не хотел сильно терять в деньгах, которые он получал в «Зените», поэтому предложения из России не могли удовлетворить его желания. Да и сказывается скандальная репутация 33-летнего нападающего — мало кто из российских клубов захотел брать его к себе.

Дзюба не хотел ехать в США или Китай, для него приоритетом была Европа. На горизонте появились топ-клубы Турции — «Фенербахче» и «Галатасарай». Казалось бы, отличный вариант для Артема, но, к сожалению, переговоры со стамбульскими клубами не увенчались успехом. И тут появляется «Адана Демирспор», команда-ноунейм из ниоткуда. Чем же она зацепила Дзюбу?

«Адана Демирспор» располагается в городе Адана, который является крупным центром химической и пищевой промышленности. Примерно в 200 километрах от Аданы расположена турецкая граница с Сирией, поэтому город входит в желтую террористическую зону. Но это не стало препятствием для Дзюбы. Клуб обладает хорошими финансовыми условиями, что, вероятно, и стало главным аргументом при переходе.

АПЛ была близка

Дзюба мог уехать в Европу еще раньше. В 2016 году футболист грезил об игре в Англии.

«Вообще, это моя мечта — перейти в один из английских клубов. Или, на худой конец, в “Реал”. С детства болею за “Реал”, но испанский чемпионат мне не подходит — там все очень медленно, есть время постоять, посмотреть в сторону, в носу поковыряться, а потом принять решение. В Англии все быстро, там борьба, страсть», — говорил Дзюба «Российской газете».

После отличного чемпионата мира в России начали появляться слухи об интересе к нему со стороны английских команд. Сам Артем утверждал, что им интересовались «Эвертон», «Вест Хэм» и «Ньюкасл», но ничего не вышло. Позже Дзюба заключил контракт с агентством Жорже Мендеша Gestifute, который занимается делами Криштиану Роналду и других звездных футболистов. С его помощью Артем хотел попасть в Английскую премьер-лигу — на этот раз в «Тоттенхэм». «Шпорам» нужен был игрок на подмену Гарри Кейна, но и здесь ничего не срослось. В итоге Дзюба продлил контракт с «Зенитом», а интерес из Англии со временем сошел на нет.

Очень жаль, что Дзюба смог уехать в другой чемпионат лишь в 33 года. Казалось, что домашний чемпионат мира 2018 года станет отправной точкой для европейской карьеры Артема, но вышло все иначе.

Автор: Александр Сергеев