Дзюба переехал в Турцию, «Боруссия» отказалась от Роналду, «Спартак» интересуется двумя игроками «Крыльев»
Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».
Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».
Нападающий Артем Дзюба стал игроком «Аданы Демирспор». Контракт рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на один год. До этого 33-летний футболист выступал за «Спартак», «Томь», «Арсенал», «Ростов» и «Зенит». В прошедшем сезоне РПЛ Артем сыграл 28 матчей, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач. Transfermarkt оценивает форварда в шесть миллионов евро.
По информации BILD, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Жорже Мендеш предложил дортмундской «Боруссии» подписать его клиента. Как сообщает источник, немцы сообщили агенту, что не заинтересованы в трансфере португальца. Ранее сообщалось, что «Боруссия» осталась единственным клубом, в который 37-летний игрок может перейти в летнее трансферное окно. Transfermarkt оценивает форварда в 30 миллионов евро. Ранее Роналду выступал за «Реал», «Спортинг» и «Ювентус».
По информации журналиста ESPN Brasil Фернанду Кампуша, полузащитник «Реала» Каземиро еще не принял предложение о трансфере в «МЮ». Отмечается, что бразилец примет решение о своем будущем в ближайшее время. Зарплата, которую предлагают англичане, не сильно выше той суммы, которая прописана в действующем соглашении хавбека. Футболист выступает за «Реал» с 2013 года. Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 40 миллионов евро.
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил информацию «СЭ» об интересе клуба к защитнику Юрию Горшкову и полузащитнику Роману Ежову, выступающих за «Крылья Советов».
«Ежов и Горшков? Мы рассматриваем многих российских футболистов в рамках РПЛ и ФНЛ. Мы просто обозначили интерес. Этот интерес может быть обозначен к любому клубу и футболисту. Что мы и сделали. Написали запрос, попросили уточнить стоимость. Это не значит, что мы переходим в стадию переговоров. Это интерес. Пока не получил официальный ответ “Крыльев”. Разговаривать пока не о чем. Согласован ли трансфер с Абаскалем? Мы для себя сперва должны понять условия. Стоит ли вообще разговаривать по этому трансферу. Получим ответ — будем думать», — сказал Мележиков. Ранее «СЭ» сообщал, что красно-белые направили запрос самарцам по поводу возможных трансферов российских футболистов.