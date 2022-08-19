Дзюба переехал в Турцию, «Боруссия» отказалась от Роналду, «Спартак» интересуется двумя игроками «Крыльев»

Источник: Социальные сети Артема Дзюбы

Дзюба переехал в Турцию

Нападающий Артем Дзюба стал игроком «Аданы Демирспор». Контракт рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на один год. До этого 33-летний футболист выступал за «Спартак», «Томь», «Арсенал», «Ростов» и «Зенит». В прошедшем сезоне РПЛ Артем сыграл 28 матчей, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач. Transfermarkt оценивает форварда в шесть миллионов евро.

Источник: Социальные сети ФК "Адана Демирспор"

Роналду не будет в «Боруссии»

По информации BILD, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Жорже Мендеш предложил дортмундской «Боруссии» подписать его клиента. Как сообщает источник, немцы сообщили агенту, что не заинтересованы в трансфере португальца. Ранее сообщалось, что «Боруссия» осталась единственным клубом, в который 37-летний игрок может перейти в летнее трансферное окно. Transfermarkt оценивает форварда в 30 миллионов евро. Ранее Роналду выступал за «Реал», «Спортинг» и «Ювентус».

Каземиро может уйти из «Реала»

По информации журналиста ESPN Brasil Фернанду Кампуша, полузащитник «Реала» Каземиро еще не принял предложение о трансфере в «МЮ». Отмечается, что бразилец примет решение о своем будущем в ближайшее время. Зарплата, которую предлагают англичане, не сильно выше той суммы, которая прописана в действующем соглашении хавбека. Футболист выступает за «Реал» с 2013 года. Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 40 миллионов евро.

«Спартак» ведет двух игроков «Крыльев Советов»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил информацию «СЭ» об интересе клуба к защитнику Юрию Горшкову и полузащитнику Роману Ежову, выступающих за «Крылья Советов».