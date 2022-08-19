Артем Дзюба успешно прошел медосмотр в «Адана Демирспор»

Напомним, накануне Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1».

Форвард находился в статусе свободного агента по завершении контракта с санкт-петербургским «Зенитом» в конце прошлого сезона.

Всего за карьеру Артём провёл 504 матча во всех турнирах, в которых отметился 186 голами и 106 результативными передачами. Будучи свободным агентом, Дзюба поддерживал форму в расположении казанского «Рубина».