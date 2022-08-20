Шалость Эйсебио: как легенда футбола провел КГБ и угостил Яшина

Сборной Советского союза удалось отыграться перед перерывом, но одолеть португальцев не вышло. За минуту до конца основного времени они смогли «прошить» Яшина и стать третьими на чемпионате мира. Несмотря на поражение, сборную СССР чествовали после мундиаля. С тех пор ни советская, ни российская сборные не забирались так высоко на мировых первенствах.

Главным бомбардиром турнира стал Эйсебио с девятью мячами, последний из которых забил Яшину.

«Я забил и, конечно, был доволен. Но мой друг Яшин был огорчен, и я сразу после гола подошел к нему и сказал по-португальски: “Мы друзья, но ты — вратарь, а я — нападающий. Мое дело — забивать, твое — защищать ворота. Лев, мне надо было это сделать. Надо”. И я увидел, что он все понял. Тот гол не испортил наши отношения», — признавался португалец годы спустя.

В той сборной Эйсебио дружил не только с Яшиным. Хорошим приятелем именитого португальца был и полузащитник Валерий Воронин. Они вместе выступали за сборную УЕФА против команд Югославии и Скандинавии за пару лет до первенства 1966 года.

К каждому приставили сотрудника из силового ведомства

Чемпионат мира проходил в Англии, а в те времена советских атлетов не отпускали за границу без сопровождения сотрудников КГБ. Советское правительство невероятно боялось, что во время командировок кто-то решится сбежать, попросив политического убежища. А такого удара по имиджу страна не могла допустить.

«Нашу делегацию на чемпионат мира возглавлял генерал КГБ по фамилии Калмыков. Нас предостерегали от походов по злачным местам и различных провокаций. Говорили не соваться в бордели, что с нас там вытрясут все до последней копейки», — вспоминал советский футболист Георгий Сичинава в интервью «Спорт-Экспрессу».

Сотрудники специальных служб следили и за тем, чтобы наши футболисты не ударили в грязь лицом и вели себя достойно. Поэтому заказать спиртное в приотельном баре было невозможно. Но тут советским футболистам «пришли на помощь».

Слева направо: защитник Василий Данилов, вратарь Лев Яшин, полузащитники Йожеф Сабо и Валерий Воронин. | Источник: РИА "Новости"

Эйсебио схитрил в баре

Эйсебио знал, что за нашими футболистам постоянно следят и не дают сильно разгуляться. Поэтому за несколько дней до старта турнира, когда португальцы уже прилетели в Англию, нападающий наведался в отель к нашей команде.

Он дал некоторую сумму денег местному бармену и попросил угощать его друзей — Яшина и Воронина. Так советским футболистам даже не приходилось ничего заказывать, бармен сам аккуратно приносил напитки.

По словам Сичинавы, никто в команде не перебарщивал с алкоголем во время чемпионата мира. Все знали меру и ответственно подходили к восстановлению, что и позволило сборной СССР добиться такого результата. А сотрудники КГБ так и не узнали о шалости Эйсебио.

После чемпионата мира связь великого португальца с советскими футболистами не прервалась. Особенно тепло Эйсебио отзывался о Яшине:

«Когда забиваешь лучшему вратарю в истории футбола, то это запоминается на всю жизнь! А Яшину я забивал на чемпионате мира. После этого вырастали крылья! Каждый раз, когда бываю в России, обязательно иду ко Льву на могилу. Благодарю Бога за то, что знал близко этого человека. Яшин был не просто вратарем, а господином в воротах. И большим джентльменом».

А вот общения с Ворониным стало гораздо меньше. Через два года Валерий был отчислен из сборной СССР и больше за нее не выступал.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.