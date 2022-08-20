Дзюбе ничего не светит? Что ждет российского форварда в Турции

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Выбор Артема Дзюбы в пользу неприметного клуба «Адана Демирспор» на первый взгляд выглядит неочевидным, но у российского форварда, похоже, не оказалось альтернатив. Оставаться в России и подписывать контракт с тем же «Зенитом» или иными клубами РПЛ было бессмысленно, а с другими командами Европы и, в частности, Турции у него не сложилось. Учитывая тот факт, что «Адана Демирспор» навряд ли навяжет борьбу за медали, свои амбиции Артему придется несколько поумерить. Но что ждет россиянина на самом деле?

Российские футбольные болельщики привыкли к тому, что Дзюба показывает свою лучшую игру только при наличии особой мотивации. Если экс-капитану сборной России необходимо доказать общественности свою состоятельность, то он сделает для этого все. На счастье Артема данный шанс ему представится.

Несмотря на статус клуба-середняка и без того не самой зрелищной турецкой лиги и на комментарии ликующих фанатов «Аданы» о том, что к ним приехала звезда, российскому форварду совершенно не гарантировано место в основном составе. Как минимум, за него Артему придется побороться. Винченцо Монтелла привил своим подопечным игровую схему 4−3−2−1, а иногда применяет и классические 4−3−3. В обоих случаях используется только один центральный форвард, коим и является Дзюба.

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К тому же «Адана Демирспор» предпочитает активный и быстрый футбол в атаке без использования забросов из глубины. Справится ли с этим Дзюба, которому вот-вот исполнится 34 года, — большой вопрос. Привычных подач от своего друга Ярослава Ракицкого россиянин, вероятно, больше не дождется, а если таковые и последуют, то в единичных случаях. На это накладывается и конкуренция, которая может стать для Артема дополнительной проблемой.

В первую очередь внимание на себя обращает Марио Балотелли, который превосходит российского форварда по всем параметрам. Сейчас в турецких СМИ активно распространяются слухи о грядущем уходе Супер Марио из «Аданы», но если он останется, то Монтелла будет рассчитывать именно на него. Еще одним соперником Дзюбы по позиции является мощный конголезец Бритт Ассомбалонга. В текущем сезоне он дважды выходил в стартовом составе, отметился одним ассистом и для комбинационного футбола Монтеллы также подходит.

Однако для Дзюбы ситуация на данный момент не выглядит настолько печальной. «Адана Демирспор» преуспевает при игре на «стандартах». По итогам прошлого сезона команда Монтеллы забила 15 мячей из стандартных положений, что является одним из лучших показателей во всей лиге: кроме «Аданы» по 15 голов наколотили «Сивасспор» и «Кайсериспор». С Дзюбой «Адана» в этом компоненте может преуспеть еще: в прошлом розыгрыше РПЛ Артем забил со «стандарта» три мяча из 11 и уступил только Даниилу Уткину (5).

В конце концов мотивированный Дзюба обладает отличной реализацией голевых моментов. А при эффективных распасовщиках в лице Дэвида Акинтолы, Юнеса Беланды, Гёкхана Инлера и Баду Н’Диайе они гарантированы.

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