Все зарплаты игроков топ-5 лиг: самая большая — у Мбаппе, Кокорин — почти на уровне с Головиным
Первая тройка в Европе — из «ПСЖ».
Первая тройка в Европе — из «ПСЖ».
Портал Fbref.com со ссылкой на Capology опубликовал данные о том, сколько зарабатывают футболисты пяти сильнейших чемпионатов Европы. Перед вами — десятка самых высокооплачиваемых игроков каждой лиги.
|Игрок
|Клуб
|Зарплата (в неделю)
|Зарплата (в год)
|1. Криштиану Роналду
|МЮ
|611 278
|31 786 475
|2. Кевин Де Брейне
|Манчестер Сити
|474 425
|24 670 100
|3-4. Давид Де Хеа
|МЮ
|444 773
|23 128 219
|Эрлинг Холанн
|Манчестер Сити
|444 773
|23 128 219
|5-6. Джейдон Санчо
|МЮ
|415 122
|21 586 338
|Мохамед Салах
|Ливерпуль
|415 122
|21 586 338
|7. Рафаэль Варан
|МЮ
|403 261
|20 969 585
|8. Рахим Стерлинг
|Челси
|385 470
|20 044 456
|9. Джек Грилиш
|Манчестер Сити
|355 819
|18 502 575
|10. Калиду Кулибали
|Челси
|349 888
|18 194 199
Начнем с АПЛ. Здесь футболисты получают деньги в фунтах, но для удобства сравнения с другими лигами мы перевели суммы в евро. На первом месте — Криштиану Роналду. Он на 7 миллионов евро в год обходит второго в рейтинге — лидера «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне. Роналду стремится (или стремился) покинуть «МЮ», и клуб, кажется, будет этому только рад, ведь разгрузит зарплатную ведомость.
Вообще у последней команды лиги сразу четыре игрока в топ-7 самых высокооплачиваемых: по одному из каждой линии. Новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн сразу попал в тройку по зарплате — он находится на одном уровне с Давидом Де Хеа. Отметим и лишь пятое место Мохамеда Салаха — результативный лидер «Ливерпуля» зарабатывает столько же, сколько почти не забивающий вингер «МЮ» Джейдон Санчо.
За пределами десятки стоит отметить довольно низкое 19-е место Харри Кейна — нападающий «Тоттенхэма» получает больше всех в своем клубе (12,3 миллиона евро в год), но по уровню превосходит многих из топ-10.
|Игрок
|Клуб
|Зарплата (в неделю)
|Зарплата (в год)
|1. Эден Азар
|Реал
|600 962
|31 250 000
|2. Френки Де Йонг
|Барселона
|560 962
|29 170 000
|3. Карим Бензема
|Реал
|461 538
|24 000 000
|4. Давид Алаба
|Реал
|432 692
|22 500 000
|5. Серхио Бускетс
|Барселона
|423 077
|22 000 000
|6. Тони Кроос
|Реал
|421 923
|21 940 000
|7-10. Жорди Альба
|Барселона
|400 577
|20 830 000
|Ян Облак
|Атлетико
|400 577
|20 830 000
|Антуан Гризманн
|Атлетико
|400 577
|20 830 000
|Винисиус
|Реал
|400 577
|20 830 000
Если в Англии на первом месте обуза «Манчестер Юнайтед», то в Испании лидирует балласт «Реала» — в 2019 году мадридцы потратили на покупку Эдена Азара 115 миллионов евро, да еще и нарисовали бельгийцу крупную зарплату, однако отдачи никакой. Польза от Карима Бензема в миллион раз выше, хотя он зарабатывает меньше Азара.
У «Барселоны» раньше самыми высокооплачиваемыми были нападающие: Лионель Месси, Неймар, Луис Суарес, Антуан Гризманн… Но сейчас больше всех получают центральные полузащитники Френки Де Йонг и Серхио Бускетс, а также вечный левый защитник Жорди Альба. Роберт Левандовски не попал даже в десятку по чемпионату — он на 12-м месте на пару с еще одним новичком ла лиги, Антонио Рюдигером (по 18,7 миллиона евро в год).
Лишь на 23-й строчке с 11,8 миллиона евро герой финала Лиги чемпионов Тибо Куртуа. Самый высокооплачиваемый вратарь лиги — Ян Облак. Словенец и Гризманн разбавили топ-10 футболистами «Атлетико».
|Игрок
|Клуб
|Зарплата (в неделю)
|Зарплата (в год)
|1. Душан Влахович
|Ювентус
|249 231
|12 960 000
|2-3. Леонардо Бонуччи
|Ювентус
|231 538
|12 040 000
|Войцех Щенсны
|Ювентус
|231 538
|12 040 000
|4-6. Марцело Брозович
|Интер
|213 538
|11 110 000
|Алекс Сандро
|Ювентус
|213 538
|11 110 000
|Лаутаро Мартинес
|Интер
|213 538
|11 110 000
|7-8. Поль Погба
|Ювентус
|197 308
|10 260 000
|Ромелу Лукаку
|Интер
|197 308
|10 260 000
|9-10. Бремер
|Ювентус
|178 077
|9 260 000
|Эдин Джеко
|Интер
|178 077
|9 260 000
|113. Алексей Миранчук
|Торино
|53 462
|2 780 000
|137. Александр Кокорин
|Фиорентина
|41 923
|2 180 000
В десятке высшей лиги Италии нет ни одного действующего чемпиона страны. Больше всех в «Милане» получает Алессандро Флоренци, которого недавно выкупили у «Ромы». Бровочнику красно-черных ежегодно перечисляют 5,5 миллиона евро, и в общем зарплатном рейтинге серии А Флоренци лишь на 30-м месте.
В десятке — только игроки предыдущих чемпионов Италии, «Ювентуса» и «Интера», причем в тройке — только туринские футболисты.
Но нам гораздо любопытнее взглянуть в кошельки Алексея Миранчука и Александра Кокорина. До вычета налогов новичок «Торино» получает почти 2,8 миллиона евро и занимает шестое место в команде (на первом — Никола Влашич с 3,2 миллиона евро). Кокорин в «Фиорентине» — ровно на десятом месте. То есть по числу нулей в контракте он должен проходить в основной состав команды. Но это так не работает.
|Игрок
|Клуб
|Зарплата (в неделю)
|Зарплата (в год)
|1. Садьо Мане
|Бавария
|423 077
|22 000 000
|2. Мануэль Нойер
|Бавария
|403 846
|21 000 000
|3. Томас Мюллер
|Бавария
|394 231
|20 500 000
|4. Лерой Сане
|Бавария
|384 615
|20 000 000
|5. Йозуа Киммих
|Бавария
|375 000
|19 500 000
|6-7. Серж Гнабри
|Бавария
|362 885
|18 870 000
|Никлас Зюле
|Боруссия Д
|362 885
|18 870 000
|8-9. Леон Горецка
|Бавария
|346 154
|18 000 000
|Люка Эрнандес
|Бавария
|346 154
|18 000 000
|10. Кингсли Коман
|Бавария
|326 923
|17 000 000
|164. Андрей Лунев
|Байер
|23 846
|1 240 000
В топ-10 бундеслиги удивительно увидеть даже одного игрока не из «Баварии» — на шестом месте находится Никлас Зюле. Забавно, что защитник дортмундской «Боруссии» только этим летом перебрался в новый клуб как раз из Мюнхена.
А возглавляет рейтинг Садьо Мане. Интересно, что до текущего сезона самым высокооплачиваемым футболистом бундеслиги оставался Роберт Левандовски, но «Бавария» заменила поляка и по позиции, и по зарплате.
Единственный россиянин в чемпионате Германии Андрей Лунев, по сведениям Capology, имеет довольно скромное жалованье по меркам лиги — 1,24 миллиона евро в год. Даже в «Байере» резервный голкипер клуба находится лишь на 20-м месте по величине зарплаты. К слову, в числе лидеров в Леверкузене Сердар Азмун — экс-форвард «Зенита» зарабатывает 3,2 миллиона евро.
|Игрок
|Клуб
|Зарплата (в неделю)
|Зарплата (в год)
|1. Кильян Мбаппе
|ПСЖ
|1 748 269
|90 910 000
|2. Лионель Месси
|ПСЖ
|1 223 846
|63 640 000
|3. Неймар
|ПСЖ
|1 083 846
|56 360 000
|4. Серхио Рамос
|ПСЖ
|523 423
|27 270 000
|5-6. Преснель Кимпембе
|ПСЖ
|349 615
|18 180 000
|Джанлуиджи Доннарумма
|ПСЖ
|349 615
|18 180 000
|7. Ашраф Хакими
|ПСЖ
|279 808
|14 550 000
|8-9. Маркиньос
|ПСЖ
|276 923
|14 400 000
|Марко Верратти
|ПСЖ
|276 923
|14 400 000
|10. Кейлор Навас
|ПСЖ
|230 769
|12 000 000
|51. Александр Головин
|Монако
|43 654
|2 270 000
Если в Германии «Бавария» хоть кому-то позволила ворваться в топ-10, то во Франции «ПСЖ» господствует в лиге — на первых 14 местах располагаются сплошь футболисты столичного клуба. Лидирует во Франции (и во всем мире) трио нападающих «Пари Сен-Жермен»: Неймар, Лионель Месси и Кильян Мбаппе. Последний по новому контракту стал получать баснословные деньги, больше 90 миллионов евро в год (на руки — 50 миллионов).
Самая высокая зарплата за пределами Парижа у опорника «Ниццы» Марио Лемина — габонец зарабатывает 8,2 миллиона евро в год. Чуть-чуть не хватило для попадания в топ-50 Александру Головину — наш хавбек получает столько же, сколько Самуэль Жиго в «Марселе», 2,27 миллиона евро. В «Монако» больше Головина зарабатывают сразу семеро. Зато, если верить данным Capology, полузащитник превосходит Александра Кокорина. Но ненамного — всего на 90 тысяч евро в год.