Все зарплаты игроков топ-5 лиг: самая большая — у Мбаппе, Кокорин — почти на уровне с Головиным

Портал Fbref.com со ссылкой на Capology опубликовал данные о том, сколько зарабатывают футболисты пяти сильнейших чемпионатов Европы. Перед вами — десятка самых высокооплачиваемых игроков каждой лиги.

Англия

Самые высокооплачиваемые футболисты премьер-лиги Игрок Клуб Зарплата (в неделю) Зарплата (в год) 1. Криштиану Роналду МЮ 611 278 31 786 475 2. Кевин Де Брейне Манчестер Сити 474 425 24 670 100 3-4. Давид Де Хеа МЮ 444 773 23 128 219 Эрлинг Холанн Манчестер Сити 444 773 23 128 219 5-6. Джейдон Санчо МЮ 415 122 21 586 338 Мохамед Салах Ливерпуль 415 122 21 586 338 7. Рафаэль Варан МЮ 403 261 20 969 585 8. Рахим Стерлинг Челси 385 470 20 044 456 9. Джек Грилиш Манчестер Сити 355 819 18 502 575 10. Калиду Кулибали Челси 349 888 18 194 199

Начнем с АПЛ. Здесь футболисты получают деньги в фунтах, но для удобства сравнения с другими лигами мы перевели суммы в евро. На первом месте — Криштиану Роналду. Он на 7 миллионов евро в год обходит второго в рейтинге — лидера «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне. Роналду стремится (или стремился) покинуть «МЮ», и клуб, кажется, будет этому только рад, ведь разгрузит зарплатную ведомость.

Вообще у последней команды лиги сразу четыре игрока в топ-7 самых высокооплачиваемых: по одному из каждой линии. Новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн сразу попал в тройку по зарплате — он находится на одном уровне с Давидом Де Хеа. Отметим и лишь пятое место Мохамеда Салаха — результативный лидер «Ливерпуля» зарабатывает столько же, сколько почти не забивающий вингер «МЮ» Джейдон Санчо.

За пределами десятки стоит отметить довольно низкое 19-е место Харри Кейна — нападающий «Тоттенхэма» получает больше всех в своем клубе (12,3 миллиона евро в год), но по уровню превосходит многих из топ-10.

Испания

Самые высокооплачиваемые футболисты ла лиги Игрок Клуб Зарплата (в неделю) Зарплата (в год) 1. Эден Азар Реал 600 962 31 250 000 2. Френки Де Йонг Барселона 560 962 29 170 000 3. Карим Бензема Реал 461 538 24 000 000 4. Давид Алаба Реал 432 692 22 500 000 5. Серхио Бускетс Барселона 423 077 22 000 000 6. Тони Кроос Реал 421 923 21 940 000 7-10. Жорди Альба Барселона 400 577 20 830 000 Ян Облак Атлетико 400 577 20 830 000 Антуан Гризманн Атлетико 400 577 20 830 000 Винисиус Реал 400 577 20 830 000

Если в Англии на первом месте обуза «Манчестер Юнайтед», то в Испании лидирует балласт «Реала» — в 2019 году мадридцы потратили на покупку Эдена Азара 115 миллионов евро, да еще и нарисовали бельгийцу крупную зарплату, однако отдачи никакой. Польза от Карима Бензема в миллион раз выше, хотя он зарабатывает меньше Азара.

У «Барселоны» раньше самыми высокооплачиваемыми были нападающие: Лионель Месси, Неймар, Луис Суарес, Антуан Гризманн… Но сейчас больше всех получают центральные полузащитники Френки Де Йонг и Серхио Бускетс, а также вечный левый защитник Жорди Альба. Роберт Левандовски не попал даже в десятку по чемпионату — он на 12-м месте на пару с еще одним новичком ла лиги, Антонио Рюдигером (по 18,7 миллиона евро в год).

Лишь на 23-й строчке с 11,8 миллиона евро герой финала Лиги чемпионов Тибо Куртуа. Самый высокооплачиваемый вратарь лиги — Ян Облак. Словенец и Гризманн разбавили топ-10 футболистами «Атлетико».

Италия

Самые высокооплачиваемые футболисты серии А Игрок Клуб Зарплата (в неделю) Зарплата (в год) 1. Душан Влахович Ювентус 249 231 12 960 000 2-3. Леонардо Бонуччи Ювентус 231 538 12 040 000 Войцех Щенсны Ювентус 231 538 12 040 000 4-6. Марцело Брозович Интер 213 538 11 110 000 Алекс Сандро Ювентус 213 538 11 110 000 Лаутаро Мартинес Интер 213 538 11 110 000 7-8. Поль Погба Ювентус 197 308 10 260 000 Ромелу Лукаку Интер 197 308 10 260 000 9-10. Бремер Ювентус 178 077 9 260 000 Эдин Джеко Интер 178 077 9 260 000 113. Алексей Миранчук Торино 53 462 2 780 000 137. Александр Кокорин Фиорентина 41 923 2 180 000

В десятке высшей лиги Италии нет ни одного действующего чемпиона страны. Больше всех в «Милане» получает Алессандро Флоренци, которого недавно выкупили у «Ромы». Бровочнику красно-черных ежегодно перечисляют 5,5 миллиона евро, и в общем зарплатном рейтинге серии А Флоренци лишь на 30-м месте.

В десятке — только игроки предыдущих чемпионов Италии, «Ювентуса» и «Интера», причем в тройке — только туринские футболисты.

Но нам гораздо любопытнее взглянуть в кошельки Алексея Миранчука и Александра Кокорина. До вычета налогов новичок «Торино» получает почти 2,8 миллиона евро и занимает шестое место в команде (на первом — Никола Влашич с 3,2 миллиона евро). Кокорин в «Фиорентине» — ровно на десятом месте. То есть по числу нулей в контракте он должен проходить в основной состав команды. Но это так не работает.

Германия

Самые высокооплачиваемые футболисты бундеслиги Игрок Клуб Зарплата (в неделю) Зарплата (в год) 1. Садьо Мане Бавария 423 077 22 000 000 2. Мануэль Нойер Бавария 403 846 21 000 000 3. Томас Мюллер Бавария 394 231 20 500 000 4. Лерой Сане Бавария 384 615 20 000 000 5. Йозуа Киммих Бавария 375 000 19 500 000 6-7. Серж Гнабри Бавария 362 885 18 870 000 Никлас Зюле Боруссия Д 362 885 18 870 000 8-9. Леон Горецка Бавария 346 154 18 000 000 Люка Эрнандес Бавария 346 154 18 000 000 10. Кингсли Коман Бавария 326 923 17 000 000 164. Андрей Лунев Байер 23 846 1 240 000

В топ-10 бундеслиги удивительно увидеть даже одного игрока не из «Баварии» — на шестом месте находится Никлас Зюле. Забавно, что защитник дортмундской «Боруссии» только этим летом перебрался в новый клуб как раз из Мюнхена.

А возглавляет рейтинг Садьо Мане. Интересно, что до текущего сезона самым высокооплачиваемым футболистом бундеслиги оставался Роберт Левандовски, но «Бавария» заменила поляка и по позиции, и по зарплате.

Единственный россиянин в чемпионате Германии Андрей Лунев, по сведениям Capology, имеет довольно скромное жалованье по меркам лиги — 1,24 миллиона евро в год. Даже в «Байере» резервный голкипер клуба находится лишь на 20-м месте по величине зарплаты. К слову, в числе лидеров в Леверкузене Сердар Азмун — экс-форвард «Зенита» зарабатывает 3,2 миллиона евро.

Франция

Самые высокооплачиваемые футболисты лиги 1 Игрок Клуб Зарплата (в неделю) Зарплата (в год) 1. Кильян Мбаппе ПСЖ 1 748 269 90 910 000 2. Лионель Месси ПСЖ 1 223 846 63 640 000 3. Неймар ПСЖ 1 083 846 56 360 000 4. Серхио Рамос ПСЖ 523 423 27 270 000 5-6. Преснель Кимпембе ПСЖ 349 615 18 180 000 Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ 349 615 18 180 000 7. Ашраф Хакими ПСЖ 279 808 14 550 000 8-9. Маркиньос ПСЖ 276 923 14 400 000 Марко Верратти ПСЖ 276 923 14 400 000 10. Кейлор Навас ПСЖ 230 769 12 000 000 51. Александр Головин Монако 43 654 2 270 000

Если в Германии «Бавария» хоть кому-то позволила ворваться в топ-10, то во Франции «ПСЖ» господствует в лиге — на первых 14 местах располагаются сплошь футболисты столичного клуба. Лидирует во Франции (и во всем мире) трио нападающих «Пари Сен-Жермен»: Неймар, Лионель Месси и Кильян Мбаппе. Последний по новому контракту стал получать баснословные деньги, больше 90 миллионов евро в год (на руки — 50 миллионов).