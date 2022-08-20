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10:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Все зарплаты игроков топ-5 лиг: самая большая — у Мбаппе, Кокорин — почти на уровне с Головиным

Первая тройка в Европе — из «ПСЖ».

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Источник: Спорт-Экспресс

Портал Fbref.com со ссылкой на Capology опубликовал данные о том, сколько зарабатывают футболисты пяти сильнейших чемпионатов Европы. Перед вами — десятка самых высокооплачиваемых игроков каждой лиги.

Англия

Самые высокооплачиваемые футболисты премьер-лиги

ИгрокКлубЗарплата (в неделю)Зарплата (в год)
1. Криштиану РоналдуМЮ611 27831 786 475
2. Кевин Де БрейнеМанчестер Сити474 42524 670 100
3-4. Давид Де ХеаМЮ444 77323 128 219
Эрлинг ХоланнМанчестер Сити444 77323 128 219
5-6. Джейдон СанчоМЮ415 12221 586 338
Мохамед СалахЛиверпуль415 12221 586 338
7. Рафаэль ВаранМЮ403 26120 969 585
8. Рахим СтерлингЧелси385 47020 044 456
9. Джек ГрилишМанчестер Сити355 81918 502 575
10. Калиду КулибалиЧелси349 88818 194 199

Начнем с АПЛ. Здесь футболисты получают деньги в фунтах, но для удобства сравнения с другими лигами мы перевели суммы в евро. На первом месте — Криштиану Роналду. Он на 7 миллионов евро в год обходит второго в рейтинге — лидера «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне. Роналду стремится (или стремился) покинуть «МЮ», и клуб, кажется, будет этому только рад, ведь разгрузит зарплатную ведомость.

Вообще у последней команды лиги сразу четыре игрока в топ-7 самых высокооплачиваемых: по одному из каждой линии. Новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн сразу попал в тройку по зарплате — он находится на одном уровне с Давидом Де Хеа. Отметим и лишь пятое место Мохамеда Салаха — результативный лидер «Ливерпуля» зарабатывает столько же, сколько почти не забивающий вингер «МЮ» Джейдон Санчо.

За пределами десятки стоит отметить довольно низкое 19-е место Харри Кейна — нападающий «Тоттенхэма» получает больше всех в своем клубе (12,3 миллиона евро в год), но по уровню превосходит многих из топ-10.

Испания

Самые высокооплачиваемые футболисты ла лиги

ИгрокКлубЗарплата (в неделю)Зарплата (в год)
1. Эден АзарРеал600 96231 250 000
2. Френки Де ЙонгБарселона560 96229 170 000
3. Карим БенземаРеал461 53824 000 000
4. Давид АлабаРеал432 69222 500 000
5. Серхио БускетсБарселона423 07722 000 000
6. Тони КроосРеал421 92321 940 000
7-10. Жорди АльбаБарселона400 57720 830 000
Ян ОблакАтлетико400 57720 830 000
Антуан ГризманнАтлетико400 57720 830 000
ВинисиусРеал400 57720 830 000

Если в Англии на первом месте обуза «Манчестер Юнайтед», то в Испании лидирует балласт «Реала» — в 2019 году мадридцы потратили на покупку Эдена Азара 115 миллионов евро, да еще и нарисовали бельгийцу крупную зарплату, однако отдачи никакой. Польза от Карима Бензема в миллион раз выше, хотя он зарабатывает меньше Азара.

У «Барселоны» раньше самыми высокооплачиваемыми были нападающие: Лионель Месси, Неймар, Луис Суарес, Антуан Гризманн… Но сейчас больше всех получают центральные полузащитники Френки Де Йонг и Серхио Бускетс, а также вечный левый защитник Жорди Альба. Роберт Левандовски не попал даже в десятку по чемпионату — он на 12-м месте на пару с еще одним новичком ла лиги, Антонио Рюдигером (по 18,7 миллиона евро в год).

Лишь на 23-й строчке с 11,8 миллиона евро герой финала Лиги чемпионов Тибо Куртуа. Самый высокооплачиваемый вратарь лиги — Ян Облак. Словенец и Гризманн разбавили топ-10 футболистами «Атлетико».

Италия

Самые высокооплачиваемые футболисты серии А

ИгрокКлубЗарплата (в неделю)Зарплата (в год)
1. Душан ВлаховичЮвентус249 23112 960 000
2-3. Леонардо БонуччиЮвентус231 53812 040 000
Войцех ЩенсныЮвентус231 53812 040 000
4-6. Марцело БрозовичИнтер213 53811 110 000
Алекс СандроЮвентус213 53811 110 000
Лаутаро МартинесИнтер213 53811 110 000
7-8. Поль ПогбаЮвентус197 30810 260 000
Ромелу ЛукакуИнтер197 30810 260 000
9-10. БремерЮвентус178 0779 260 000
Эдин ДжекоИнтер178 0779 260 000
113. Алексей МиранчукТорино53 4622 780 000
137. Александр КокоринФиорентина41 9232 180 000

В десятке высшей лиги Италии нет ни одного действующего чемпиона страны. Больше всех в «Милане» получает Алессандро Флоренци, которого недавно выкупили у «Ромы». Бровочнику красно-черных ежегодно перечисляют 5,5 миллиона евро, и в общем зарплатном рейтинге серии А Флоренци лишь на 30-м месте.

В десятке — только игроки предыдущих чемпионов Италии, «Ювентуса» и «Интера», причем в тройке — только туринские футболисты.

Но нам гораздо любопытнее взглянуть в кошельки Алексея Миранчука и Александра Кокорина. До вычета налогов новичок «Торино» получает почти 2,8 миллиона евро и занимает шестое место в команде (на первом — Никола Влашич с 3,2 миллиона евро). Кокорин в «Фиорентине» — ровно на десятом месте. То есть по числу нулей в контракте он должен проходить в основной состав команды. Но это так не работает.

Германия

Самые высокооплачиваемые футболисты бундеслиги

ИгрокКлубЗарплата (в неделю)Зарплата (в год)
1. Садьо МанеБавария423 07722 000 000
2. Мануэль НойерБавария403 84621 000 000
3. Томас МюллерБавария394 23120 500 000
4. Лерой СанеБавария384 61520 000 000
5. Йозуа КиммихБавария375 00019 500 000
6-7. Серж ГнабриБавария362 88518 870 000
Никлас ЗюлеБоруссия Д362 88518 870 000
8-9. Леон ГорецкаБавария346 15418 000 000
Люка ЭрнандесБавария346 15418 000 000
10. Кингсли КоманБавария326 92317 000 000
164. Андрей ЛуневБайер23 8461 240 000

В топ-10 бундеслиги удивительно увидеть даже одного игрока не из «Баварии» — на шестом месте находится Никлас Зюле. Забавно, что защитник дортмундской «Боруссии» только этим летом перебрался в новый клуб как раз из Мюнхена.

А возглавляет рейтинг Садьо Мане. Интересно, что до текущего сезона самым высокооплачиваемым футболистом бундеслиги оставался Роберт Левандовски, но «Бавария» заменила поляка и по позиции, и по зарплате.

Единственный россиянин в чемпионате Германии Андрей Лунев, по сведениям Capology, имеет довольно скромное жалованье по меркам лиги — 1,24 миллиона евро в год. Даже в «Байере» резервный голкипер клуба находится лишь на 20-м месте по величине зарплаты. К слову, в числе лидеров в Леверкузене Сердар Азмун — экс-форвард «Зенита» зарабатывает 3,2 миллиона евро.

Франция

Самые высокооплачиваемые футболисты лиги 1

ИгрокКлубЗарплата (в неделю)Зарплата (в год)
1. Кильян МбаппеПСЖ1 748 26990 910 000
2. Лионель МессиПСЖ1 223 84663 640 000
3. НеймарПСЖ1 083 84656 360 000
4. Серхио РамосПСЖ523 42327 270 000
5-6. Преснель КимпембеПСЖ349 61518 180 000
Джанлуиджи ДоннаруммаПСЖ349 61518 180 000
7. Ашраф ХакимиПСЖ279 80814 550 000
8-9. МаркиньосПСЖ276 92314 400 000
Марко ВерраттиПСЖ276 92314 400 000
10. Кейлор НавасПСЖ230 76912 000 000
51. Александр ГоловинМонако43 6542 270 000

Если в Германии «Бавария» хоть кому-то позволила ворваться в топ-10, то во Франции «ПСЖ» господствует в лиге — на первых 14 местах располагаются сплошь футболисты столичного клуба. Лидирует во Франции (и во всем мире) трио нападающих «Пари Сен-Жермен»: Неймар, Лионель Месси и Кильян Мбаппе. Последний по новому контракту стал получать баснословные деньги, больше 90 миллионов евро в год (на руки — 50 миллионов).

Самая высокая зарплата за пределами Парижа у опорника «Ниццы» Марио Лемина — габонец зарабатывает 8,2 миллиона евро в год. Чуть-чуть не хватило для попадания в топ-50 Александру Головину — наш хавбек получает столько же, сколько Самуэль Жиго в «Марселе», 2,27 миллиона евро. В «Монако» больше Головина зарабатывают сразу семеро. Зато, если верить данным Capology, полузащитник превосходит Александра Кокорина. Но ненамного — всего на 90 тысяч евро в год.

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