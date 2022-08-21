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15:03 (мск), источник: ТАСС

«Адана Демирспор» включил футболиста Дзюбу в заявку команды на чемпионат Турции

18 августа клуб объявил о подписании контракта с российским нападающим на один год с возможностью продления на один сезон.

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Источник: AP 2022

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Российский нападающий Артем Дзюба включен в заявку футбольного клуба «Адана Демирспор» на чемпионат Турции. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил президент команды Мурат Санжак.

18 августа «Адана Демирспор» объявил о подписании контракта с Дзюбой на один год с возможностью продления на один сезон.

«“Адана Демирспор” включил Артема Дзюбу в заявку команды на чемпионат Турции», — сказал Санжак.

Дзюбе 33 года, в мае он объявил об уходе из петербургского «Зенита», за который выступал с 2015 года. Также футболист играл за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал». В составе «Зенита» форвард по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды стал обладателем кубка страны, с «Ростовом» выиграл Кубок России.

«Адана Демирспор» в двух турах текущего розыгрыша чемпионата Турции одержал две победы. В следующем туре 22 августа команда на выезде встретится с «Фенербахче».

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