«Адана Демирспор» включил футболиста Дзюбу в заявку команды на чемпионат Турции

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Российский нападающий Артем Дзюба включен в заявку футбольного клуба «Адана Демирспор» на чемпионат Турции. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил президент команды Мурат Санжак.

18 августа «Адана Демирспор» объявил о подписании контракта с Дзюбой на один год с возможностью продления на один сезон.

«“Адана Демирспор” включил Артема Дзюбу в заявку команды на чемпионат Турции», — сказал Санжак.

Дзюбе 33 года, в мае он объявил об уходе из петербургского «Зенита», за который выступал с 2015 года. Также футболист играл за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал». В составе «Зенита» форвард по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды стал обладателем кубка страны, с «Ростовом» выиграл Кубок России.