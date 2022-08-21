«Кристалл» стал чемпионом России по пляжному футболу

Дублем в составе чемпионов отметился Игорь Бриштель. Ещё один мяч записал на свой счёт Егор Ремизов. У «Локомотива» отличился Брендо. Игрок «Кристалла» Родриго был признан MVP чемпионата России — 2022.

Бронзовая награда досталась московскому ЦСКА. Армейцы в результативном матче за третье место оказались сильнее «Спартака» — 7:6. Михаил Семёнов в составе бронзовых призёров оформил хет-трик, два мяча забил Эду Суарес, по одному разу ворота соперника поразили Дмитрий Басов и Николай Крышанов. За «Спартак» трижды отличился Андрей Котенев, а Антон Шкарин, Анатолий Рябко и Денис Пархоменко забили по одному мячу.