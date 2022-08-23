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Футбол. Украина. Премьер-лига. Все результаты
16:55 (мск), источник: Sport24

«Шахтер» не смог обыграть «Металлист 1925» в матче открытия чемпионата Украины

Во вторник, 23 августа, стартовал чемпионат Украины по футболу.

ШахтерЧемпионат Украины: таблица и календарь
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Источник: Sport24

В матче открытия, который прошел в Киеве при пустых трибунах, донецкий «Шахтер» встречался с харьковским «Металлистом 1925». Встреча завершилась без забитых голов.

Сегодня также состоятся встречи «Заря» — «Ворскла», «Черноморец» — «Верес» и «Колос» — «Кривбасс».

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