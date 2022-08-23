«Шахтер» не смог обыграть «Металлист 1925» в матче открытия чемпионата Украины
Во вторник, 23 августа, стартовал чемпионат Украины по футболу.
ШахтерЧемпионат Украины: таблица и календарь
Во вторник, 23 августа, стартовал чемпионат Украины по футболу.
В матче открытия, который прошел в Киеве при пустых трибунах, донецкий «Шахтер» встречался с харьковским «Металлистом 1925». Встреча завершилась без забитых голов.
Сегодня также состоятся встречи «Заря» — «Ворскла», «Черноморец» — «Верес» и «Колос» — «Кривбасс».