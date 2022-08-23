УЕФА подтвердил запрет клубам Крыма участвовать в российских турнирах
Пресс-служба УЕФА прокомментировала желание российских футбольных чиновников интегрировать клубы из Крыма в соревнования под эгидой РФС.
Пресс-служба УЕФА прокомментировала желание российских футбольных чиновников интегрировать клубы из Крыма в соревнования под эгидой РФС.
Вчера, 22 августа, была создана рабочая группа ФНЛ, которая должна проанализировать готовность крымских команд к интеграции в футбол РФ.
«Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам играть в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом, с 1 января 2015 года, и чтобы регион считался “специальной зоной” для футбольных целей до дальнейшего уведомления», — заявили в пресс-службе УЕФА для РИА Новости.
Ранее новый президент РПЛ Александр Алаев заявил о неизбежности интеграции клубов Крыма в российский футбол.