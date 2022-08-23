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18:16 (мск), источник: Sport24

УЕФА подтвердил запрет клубам Крыма участвовать в российских турнирах

Пресс-служба УЕФА прокомментировала желание российских футбольных чиновников интегрировать клубы из Крыма в соревнования под эгидой РФС.

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Вчера, 22 августа, была создана рабочая группа ФНЛ, которая должна проанализировать готовность крымских команд к интеграции в футбол РФ.

«Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам играть в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом, с 1 января 2015 года, и чтобы регион считался “специальной зоной” для футбольных целей до дальнейшего уведомления», — заявили в пресс-службе УЕФА для РИА Новости.

Ранее новый президент РПЛ Александр Алаев заявил о неизбежности интеграции клубов Крыма в российский футбол.

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