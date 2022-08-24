Дзюба успешно заменил Балотелли. Этот парень нигде не пропадет

Источник: Социальные сети ФК "Адана Демирспор"

Отношение к Артему Дзюбе в российском обществе известно. По уровню негатива рядом никто не стоит. Это особенно интересно на фоне того, что именно Дзюба (а не провалившийся Смолов) взял на себя роль лидера на волшебном ЧМ-2018, он заряжен на победы, забил больше всех в чемпионате России и в сборной страны. Но вредный характер, пренебрежительные высказывания и ряд неблаговидных поступков для болельщиков перевешивают плюсы.

С этим ничего уже не поделаешь. А вот доказывать свою состоятельность на поле Дзюба, похоже, по-прежнему готов. Даже в 34 года.

Оказался не нужен в России «Зениту» и всем топ-клубам — ничего, найдет вариант в неплохой турецкой команде. В России по стоимости состава (49 миллионов евро — Transfermarkt) «Адана Демирспор» была бы седьмой — сразу после ЦСКА, в Турции — шестая. Не бог весть что, но пошуметь вполне можно.

В стране на стыке Европы и Азии любят футбол, атмосфера в дебютном матче Дзюбы на заполненном стадионе «Фенербахче» была шикарной. А услышать после встречи от главного тренера Винченцо Монтеллы, что он не заметил отсутствия Балотелли из-за наличия Дзюбы, для нашего анфан террибль — бальзам на раны.

Наверняка с его самооценкой он ждал летом какого-то более крутого предложения, а обсуждения о возможности играть в ФНЛ за «Рубин» должны были жутко бесить. Но все же он выжал максимум из ситуации.

Будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год, бороться за зону еврокубков, заменит Балотелли. А главное — в Турции наверняка будет далек от хейта. Это в России он шутил про то, кто хрюкает, а кто выигрывает, переходил в стан злейшего врага, рассорился со всеми. А в новой стране начинает с чистого листа.

После матча с «Фенербахче» Дзюба получил одну из высших оценок в команде. Его хвалили журналисты в прессе и болельщики в соцсетях. Хотя, если говорить объективно, то мы видели лишь тень от форварда в его лучшей форме. Артем почти все время провел в офсайде, передвигался по полю пешком, с мячом встречался редко. И все равно сделал то, что умеет, — забил. Пусть в пустые ворота с полуметра — не важно.