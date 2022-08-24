Честное интервью агента Дзюбы: рассказал, как все было, какие клубы интересовались, мог ли остаться в России

Счастливый конец эпопеи с новой командой Артема Дзюбы был бы невозможен без человека, о котором вы наверняка знаете не так много. С переходом в «Адана Демирспор» футболисту помогал Леонид Гольдман — заместитель руководителя русскоязычной дирекции телеканала RT и близкий друг 34-летнего форварда.

Гольдман и ранее помогал Дзюбе — правда, только по рекламным контрактам, а также привел его в компанию топового агента Жорже Мендеша. Переезд Дзюбы в Турцию — первый большой трансферный кейс в карьере журналиста и PR-консультанта.

Работая на RT и помогая с маркетингом «Авангарду», именно Леонид пригласил Жозе Моуринью в качестве эксперта во время ЧМ-2018. Приезд в Балашиху на матч КХЛ тоже организовывал Гольдман — вы точно помните легендарное падение Моура во время стартового вбрасывания. Еще один топовый кейс: в качестве консультанта по маркетингу в хоккейном «Авангарде» Леонид с нуля раскрутил кейс с Бузовой, которая стала чуть ли не главной медийной фанаткой «ястребов».

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В большом интервью спецкору Sport24 Александру Петрову Гольдман рассказал:

Все подробности перехода Дзюбы в «Адану».

В каких еще командах мы могли увидеть Артема — долгое время основным вариантом был «Фенербахче».

Самый жирный контракт, о которого отказался форвард.

Почему Дзюба стал меньше давать интервью?

Несостоявшийся трансфер в «Тоттенхэм» в 2020-м — Моуриньо действительно был заинтересован в Артеме.

Жозе и RT — не смущала ли португальца работа на «рупор российской пропаганды»?

Падение Моуриньо на балашихинский лед — что осталось за кадром.

Бузова и «Авангард» — зачем вообще все это? Сколько клуб заплатил поп-диве?

И многое другое. Поехали!

У Дзюбы было четыре-пять вариантов в Турции и щедрое предложение из Саудовской Аравии — там Артем получал бы на уровне «Зенита»

— О возможном продолжении карьеры Дзюбы в Турции заговорили почти сразу после объявления об уходе из «Зенита». Вариант с «Аданой» появился уже тогда?

— Нет, тогда речь шла о «Фенербахче». Еще зимой «Фенер» вышел на нас, был конкретный оффер. Но тогда Артем решил отложить вопрос о будущем в «Зените» и сосредоточиться на том, чтобы помочь команде оформить новое чемпионство. Турецкому клубу предложили вернуться к этому вопросу летом.

— Согласились?

— Да. Когда Дзюба ближе к концу сезона все же решил, что хочет попробовать силы за границей, «Фенер» дал понять: они все еще заинтересованы. Но тут начала проявляться особенность турецкого менталитета — местные клубы всегда тянут до последнего, когда речь идет о переговорах. Еще зимой они вышли на нас на флажке заявочного окна на еврокубковую весну. А в начале лета они совсем не торопились — большинство трансферов турки заключают ближе к середине-концу августа.

Постоянно брали паузу. Сначала чтобы определиться с тренером: оставить местного специалиста или позвать иностранца. Пригласили Жорже Жезуша — и снова пауза: теперь ему нужно было изучить состав и понять, кто не подходит. Тогда мы поняли: нужно параллельно искать другие варианты. Тем более, что Жезуш известен как сторонник привлечения португалоговорящих игроков.

Я начал искать альтернативы, плюс нам поступило несколько предложений — одно из них было от «Аданы».

— То есть, они вышли на вас?

— Это был взаимный интерес. Я знал агентов, которые близки к «Адане» — обратился и к ним. А оказалось, что клуб сам ищет нападающего и рассматривает кандидатуру Дзюбы.

— Чем этот вариант оказался лучше остальных?

— И руководство клуба, и тренер четко дали понять, что заинтересованы в Артеме и готовы закрыть сделку, в отличие от стамбульских клубов, где конкретики все не было. В шортлисте «Аданы» Дзюба действительно шел на первом месте. Это подкупило. К тому же клуб ставит серьезные задачи — для Артема было важно, чтобы у клуба была четкая цель. Да, можно было ждать «Фенер» и другие клубы, которые не сказали «нет» на наши условия, но тут, с другой стороны, важно не пересидеть, нужен правильный момент для принятия этого решения.

— Насколько быстро договорились?

— От первоначального интереса до заключения сделки прошло две-три недели.

— «Адана» — не самый очевидный вариант продолжения карьеры. Первая реакция Артема?

— Рабочая — он не отвергал варианты с порога, каждый из них рассматривал. Одним из факторов стало то, что клуб купил Ракицкого, с которым Артем несколько лет играл в «Зените». Адаптироваться к новому чемпионату и новой стране, когда ты всю жизнь отыграл в РПЛ — непросто, так что наличие знакомого лица — однозначно бонус.

— Слышал мнение: Дзюба выбрал «Адану» от безысходности. Что скажешь?

— Это смешно. У Артема только в Турции было пять вариантов разной степени конкретики. Плюс несколько из России, Восточной Европы, парочка щедрых офферов из стран Персидского залива. Было даже предложение из Западной Европы.

— Из чемпионата стран «Большой пятерки»?

— Из Бельгии. Но там предлагали реально копейки. Хотя клуб играл в еврокубках.

— Получается, фактор денег был определяющим?

— Вовсе нет. Когда мы с Артемом принимали финальное решение, он четко дал понять: футбол дороже денег. Понятно, что рамки были. Дзюба — статусный форвард, его статистика говорит за него лучше любых пафосных фраз. Но деньги не главенствовали. Тем более в Турции сейчас кризис, страна тяжело переживает последствия ковида — было б странно ждать от местных клубов сопоставимых с «Зенитом» денег, тем более от «Аданы».

У Дзюбы на руках было предложение из Саудовской Аравии — там он как раз мог получать сумму, сопоставимую с той, что он имел в Питере (по разным оценкам, контракт Артема в «Зените» оценивался от 4 до 4,4 млн долларов в год — Sport24). Но Артем сказал: «Мне рано туда ехать».

— Что тогда стало ключевым фактором?

— Амбиции команды — стремление занять высокое место, ну и доверие со стороны боссов клуба и тренера.

— Видео, где Дзюба снимает стадион «Бешикташа» — что это было?

— Абсолютная случайность. Прилетели в Стамбул — зашли поужинать в ресторан, а из него открывается восхитительный вид на Босфор. Артем решил заснять панораму города — случайно вышло, что арена «орлов» тоже попала в кадр.

— То есть, в тот день переговоры с «Бешикташем» вы не вели.

— Именно.

— А вообще?

— Скажу так: практически все столичные клубы проявляли интерес к Дзюбе — вопрос в степени конкретики.

— Из экзотических вариантов: писали про Китай…

— Спортивная журналистика немного обмельчала за последние годы. Для каждого «инсайдера» становится делом жизни сделать вброс, который не имеет ничего общего с реальностью. То Артема отправляли в Китай, то он уже вылетел в Азербайджан. Обычно я могу понять природу появления тех или иных слухов, но тут просто приходилось разводить руками.

— «Црвена Звезда» — тоже вброс?

— Не совсем, были определенные люди, которые хотели пролоббировать этот вариант. Но Артем сразу сказал, что в Сербию не поедет. Ему хотелось играть в более конкурентной лиге. В какой-то момент трансферного окна был уже более предметный разговор с сербами, но в итоге ничего не изменилось. А вообще стратегия была простая — занять выжидательную позицию, собрать все офферы, взвесить все плюсы и минусы, приняв в итоге правильное решение.

— Дзюба несколько недель тренировался с «Рубином» — был хотя бы минимальный шанс, что он останется в Казани? Тоже ведь вызов.

— Артем четко поставил цель уехать, поэтому не вел переговоры с клубами из России, хотя было 3−4 реальных достойных предложения из клубов РПЛ. Скажу так, российские команды рассматривались только в случае плана Б — если бы ничего капитально не получилось за границей. Я так понял, если бы в этом случае «Рубин» все еще проявил бы интерес, Артем в России пошел бы именно туда — помочь Леониду Слуцкому, с которым он очень хорошо общается.

Источник: ФК "Рубин"

Другие варианты в России ему были неинтересны от слова совсем. А наши великие инсайдеры в этот момент писали, что Дзюба никому не нужен. Было забавно за этим наблюдать со стороны.

— То, что Дзюба довольно долго — почти 2 месяца — не мог найти новый клуб, выбивало его из колеи?

— Было непросто — Артем впервые оказался в ситуации, когда нужно ждать. Нельзя забывать о том, что Артем уже не мальчик — это один из последних его контрактов. Потому мы не торопились — нужно было все взвесить. Но и ждать до 7 сентября, когда в Турции закрывается окно, не стали — Артем выбрал надежный вариант, который полностью соответствует предъявляемым к новой команде критериям. В итоге мы довольны.

«Дзюба разочаровался в спортивной журналистике. Люди писали разгромные статьи, а при личной встрече начинали заискивать»

— Сколько лет ты знаком с Дзюбой?

— 16. В середине нулевых я жил и учился в Израиле. Зимой 2006-го «Спартак» приехал туда на Кубок Первого канала — меня позвали работать сопровождающим, который помогал бы игрокам с бытовыми вопросами. Сразу законтачились, продолжили общаться — как-то так и сдружились.

— Можешь назвать Дзюбу близким другом?

— После того, что мы вместе прошли за эти три месяца — однозначно. Мы вообще в шутку обсуждали, что по этой истории надо книгу потом написать — столько хитросплетений было, а еще и матч в день рождения между новой и несостоявшейся командой (Артем дебютировал в Суперлиге в матче с «Фенербахче» — Sport24). В общем, очень много символизма.

А насчет Артема — таких искренних, позитивных и воспитанных людей в нашем спорте очень мало. Те, кто пишут все небылицы про него — просто хайпуют.

— Правильно понимаю, что ты не являешься агентом Артема и все это — дружеская помощь?

— Да, я просто иногда помогал Артему по рекламным контрактам и отдельным PR-моментам.

— «Отдельные PR-моменты» — это выстраивание медийного образа?

— Слишком громко сказано. Артем — искренний и эмоциональный, частенько начинает заводиться и выдавать в эфир все, что думает, когда лучше промолчать. Я по мере возможностей пытался его успокаивать и объяснять, как лучше сделать. Не более. Но поиск футбольного контракта — совершенно новая сфера, в этой сфере я никогда не заключал сделки. Здесь цена ошибки намного выше.

— Давило на тебя?

— Конечно. Одно дело рекламный контракт, где худшее — что ты выбьешь не самые привлекательные условия. А тут от твоих действий зависит карьера одного из лучших футболистов России. Артем, выбрав меня, рисковал. Возможно, потому что, как он сам не раз говорил, разочаровался в русских агентах. Наверное, поэтому доверился мне.

Это случайно получилось: ему написал какой-то иностранный агент, Артем попросил перевести письмо. Ну и как-то само собой получилось так, что я занялся общением с агентами и всем, что с этим связано.

— Зафиксируем: Артем платил деньги тебе за помощь с трансфером и PR?

— Даже ни разу не обсуждали. Есть какие-то… человеческие что ли вещи, не связанные с деньгами. Многие агенты посредники, с которыми мы общались в это окно, удивлялись: мол, ты ведешь себя не как обычный агент, а как будто для себя условия по контракту выбиваешь. Для меня же это просто был новый опыт и желание помочь другу.

Ну, а про PR — вообще цирк. Я читал миллион сообщений про то, что Артем спускает миллионы на свой PR — особенно после того самого видео. Я тогда в шутку писал Дзюбе — где мои миллионы? В общем, это абсолютная ерунда.

— После домашнего ЧМ Дзюба стал одним из самых узнаваемых и обожаемых людей в стране. Почему это не трансформировалось в соответствующие контракты? Есть ощущение, что они могли быть намного масштабнее.

— Я бы не сказал, что не трансформировалось. Среди футболистов Артем получил точно больше всех рекламных контрактов. Да, возможно это не сравнить с хоккеистами типа Овечкина, но там другой рынок.

— Хотя в 2018-м Дзюба был никак не менее популярен.

— Популярен — у нас в стране. Ценность Овечкина состоит в том, что он — продукт НХЛ. Он интересен людям по всему миру. Дзюба — это, в первую очередь, наша локальная история. А русские бренды не столь активно вкладываются в рекламу с амбассадорами.

Плюс Артем придерживался принципа «всех денег не заработаешь» — он не разменивался на мелочевку, не продавал какую-нибудь рекламу в сторис, хотя с его охватами вполне мог бы. Свободное время старался проводить с семьей — это не укладывалось в необходимость постоянного присутствия на PR-ивентах бренда, чьим амбассадором ты являешься. Поэтому контракты заключали выборочно — зато удачно.

— Можно разобрать на конкретных кейсах?

— Hugo Boss перед Евро-2020 запустил в соцсетях рекламную кампанию с Дзюбой. В нее входил челлендж: нужно было почеканить мяч в костюме, а также акция: купи определенный аромат и получи шанс встретиться с Артемом на стадионе. Ребята из Hugo потом рассказали: кейс вошел в топ лучших рекламных кампаний лета по версии какого-то авторитетного отраслевого издания.

Но самое удивительное: после вылета от Дании, несмотря на весь негатив, в челлендже приняло участие больше людей, чем во время игры сборной России на турнире. Сотрудничество было крайне успешным, шла речь о переподписании нового контракта, но…

— Случилось 24 февраля?

— Да.

Источник: Социальные сети Артема Дзюбы

— Могло у Артема быть больше крутых контрактов, если бы он не стал более закрытым в медийном плане?

— Не согласен, что стал более закрытым — он до сих пор номер один по узнаваемости футболистов среди нефутбольной аудитории. Стал давать меньше интервью — это правда. Мне кажется, в какой-то момент он очень разочаровался в спортивной журналистике. Когда люди писали разгромные статьи, а при личной встрече начинали перед Артемом заискивать.

— В какой момент это произошло?

— Конкретного поворотного момента не было, просто… накопилось. Не вчера, и не год назад. Наверное, после домашнего ЧМ.

Показательный пример — история с «Тоттенхэмом». Начало января, я улетел в отпуск на Новый год, лежу на пляже, звонок от коллег из агентства Мендеша из Португалии: «Кейн сломался. Моуриньо хочет купить на замену Дзюбу». Набираю Артему: он даже не поверил сначала. Повторяю: «Все предельно серьезно, иди, разговаривай с “Зенитом”.

Клуб сразу дал понять, что не отпустит посреди сезона лидера, поэтому конкретного задокументированного оффера не было. Но история о реальном интересе «Тоттенхэма» на миллиард процентов достоверная.

Потом читал у многих уважаемых журналистов, включая Василия Уткина посты в духе: «Ну, где Дзюба и где “Тоттенхэм”, вы бы еще про “Реал” сочинили». Ну и как на такое реагировать?

— Как сейчас Дзюба реагирует на упоминание того самого видео?

— Стебется над этим. Это удел сильных людей — не замыкаться, а уметь иронизировать по поводу себя, а не только других.

— Перешагнул через эту историю?

— Совершенно точно. Люди только не перешагнули. Кстати, вот разница в культуре боления. Россия: до сих пор половина комментов про руку и вот это все. Турция — хотя, казалось бы, мусульманская страна — как только проходил слух о контактах с очередным клубом, его болельщики бросались в инсту (запрещенная соцсеть на территории РФ — Sport24) и отчаянно зазывали его к себе.

— Контракт Дзюбы с компанией агента Мендеша ты устроил?

— Получилось так: я познакомился с людьми Жорже, когда вел переговоры о приглашении Жозе Моуриньо на RT во время ЧМ-2018. После крутой игры Артема на том турнире написал этим ребятам: «Не хотите с Артемом поработать?» «Да, это было бы круто». Хотя до этого они отказывали всем российским игрокам. Прилетели в Испанию на сбор «Зенита» — подписали с Артемом контракт.

— На какой срок?

— Чуть меньше года.

— За который никаких вариантов в АПЛ так и не нашли.

— Думаю, они легко могли бы напрячь связи и засунуть Артема в тот же «Вулверхэмптон». Но ради чего? Сидеть на скамейке, потому что тебя подкинули тренеру, который тебя и не просил? Так себе перспектива. Должно было совпасть куча факторов — не совпало. Так бывает. Были определенные предложения, но не сошлось — тем более трансферная стоимость Артема на тот момент была около 10−12 миллионов евро.

Жозе так понравилась работа на RT, что вернулся на канал через полгода после ЧМ. Тогда же заехал на матч КХЛ (где случилось легендарное падение)

— Ты приглашал Моуриньо на Russia Today во время ЧМ-2018 — его не смущало, что он будет сотрудничать с «главным рупором российской пропаганды»?

— Скорее, наоборот, Жозе — человек, который любит идти против толпы. Быть, не как все. Поэтому то давление, которое на него, безусловно, оказывалось, только раззадоривало его.

— Вы же еще и эксклюзив выбили, хотя за Особенного боролись английские BBC и ITV.

— Может, Жозе настолько не любит английскую прессу, которая ему много крови попортила, но уговаривать его не пришлось. Лучшей метрикой его впечатления об RT стало то, что через полгода он вновь подписал контракт — уже на Лигу чемпионов.

— Если верить суммам, которые мелькали в медиа в качестве гонорара Моуриньо (от 1 до 1,7 млн фунтов за 5 дней работы во время ЧМ — Sport24) — понятно почему подписал.

— Эти цифры взяты из космоса. Не имею право раскрывать точную цифру, но в медиа она была завышена в разы.

— Воссоздашь момент первой встречи с Жозе?

— Прилетели в Манчестер снимать промо — откровенно говоря, мы Жозе побаивались. Нас накачали, что он своенравный товарищ. Но в реальности он оказался очень мил — шутил со всеми, оказалось, он это постоянно делает, как и рассказывает забавные мини-истории из его карьеры.

— Любимая такая стори?

— Запомнилась пророческая. Жозе в «Интере». «Нерадзурри» упустили победу, хотя вели 2:0. Разъяренный Моуриньо заходит в раздевалку, собрался пнуть корзину с грязной формой, чтобы показать игрокам недовольство, но подскользнулся и очень комично упал. После он, конечно, конкретно прописал игрокам, но эффект был уже не тот.

Проходит неделя, «Интер» выигрывает следующий матч, и абсолютно каждый игрок, заходя в раздевалку, прямо на глазах Жозе карикатурно воспроизводит это падение. В общем, издевались, как могли (смеется).

— Моуриньо в работе…

— Абсолютный профи. Многие звезды не могут без пауз: полчаса поснимали — столько же на кофе уходит. И так до бесконечности. Жозе сидел в кадре столько, сколько надо: два или три часа — неважно.

— В общем, без форс-мажоров.

— Был небольшой, но это скорее забавный. Поехали всей творческой группой шоу на матч Россия — Саудовская Аравия — сели в минивэн, направляемся в «Лужники». Подъехали к гейту: нам нужно было выйти и предъявить билеты, а водитель по идее должен был проехать через ворота и забрать нас уже на территории стадиона. Проходим контроль — а машины нет. Оказалось водителю забыли оформить то ли билет, то ли FAN ID — не пускают.

Пришлось мне сесть за руль минивэна — естественно первый раз в жизни. Но пока разбирались, кто повезет Жозе, сам Моуриньо уже давно прошел вперед. И вот я, выезжаю на Лужнецкую набережную — пытаюсь справиться с этой махиной и одновременно глазами найти Жозе. Только через какое-то время вижу вдалеке — идет. К нему уже куча людей успела подбежать, пока я сигналя, прорвался к Моуру и довез его до арены.

— Через полгода Моуриньо оказался в Балашихе на домашнем матча «Авангарда» в КХЛ — тоже ты привез?

— На RT договорились с Жозе об освещении с ним плей-офф Лиги чемпионов. Придумали забавное промо — Моуриньо тогда остался без клуба, и все гадали, куда он дальше пойдет работать. Так вот, по сюжету Жозе приезжает на хоккейную арену, проводит тренировку. Полное впечатление, что он в хоккей подался, после чего Моур говорит: «Я буду освещать Лигу чемпионов на RT, а вы о чем подумали?».

Я на тот момент уже начал помогать «Авангарду» по маркетинговым делам. Думаю: почему не совместить съемку промо и хороший пиар клуба. Зашли через агентов — все согласовали. Днем съемка ролика, вечером — игра, где Жозе делает символическое вбрасывание.

— Тогда и родился главный хайлайт этого приезда Моуриньо — португалец поскользнулся и плюхнулся прямо перед объективами камер.

— Встречаю Жозе у бортика, а он мне: «Черт возьми, опять упал». Оказалось, за несколько месяцев до этого Моуриньо упал на красной дорожке перед VIP-входом на «Уэмбли». В общем, не везет ему с падениями. Но хоть с юмором отнесся.

— Твоя реакция в моменте?

— Шок, конечно. Там как получилось — дорожку не стали примораживать, потому что боялись, что ворс ковра примерзнет к покрытию льда. Ледоступы почему-то тоже не нашли. Результат видел весь мир.

Ситуация стрессовая — мировая звезда упала на твоем льду. Быстро начали переводить все это в шутку — собрали лучшие падения мирового спорта, мемов наделали. В итоге нас ретвитнула НХЛ — по-моему, это был единственный случай, когда североамериканцы в своих соцсетях освещали нашу лигу. Нам удалось этот конфуз вывернуть в историю, когда весь мир говорил про Балашиху и «Авангард». Руководство потом, смеясь, предъявляло: «Что ж вы сделали — нам теперь даже из Аргентины пишут, где хоккея отродясь не было».

— Главное личное впечатление от Жозе?

— Он очень простой, в хорошем смысле. Как-то приехали снимать эпизод по ЛЧ в Лондон. После съемки пошли с Жозе посмотреть, как его сын играет с друзьями в футбол — на самой обычной коробке под мостом. Проходит минут 20, и уже сам Моуриньо выходит на поле — пинает мяч вместе с ребятами. Неприглядная коробка, обычные пацаны и мировая звезда, которая просто бегает с ними в худи с капюшончиком и кайфует от футбола. Человек вообще без понтов. В этом, кстати, они с Дзюбой похожи. И оба этим подкупают.

Бузова: все началось с челленджа под песню Ольги, а закончилось выездом с «Авангардом» на решающий матч в Магнитогорск

— Главным медийным фанатом «Авангарда» внезапно стала Ольга Бузова. Как случился коллаб хоккейного клуба и поп-дивы?

— Пару лет назад Ольга в соцсетях объявила челлендж на танец под свою песню. У «Авангарда» есть группа поддержки — девочки станцевали, выложили, отметили Олю, кто-то из группы был знаком с ее подругой, начали включать все связи. А я неплохо знаком с пиарщиком Бузовой, предложил: «Давай что-то совместное придумаем». С третьего раза подобрали матч, чтобы встроиться в ее график — с «Сибирью».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/IvFqFtYTrAs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Авангард» выиграл, подарили Ольге джерси, медиа подсветили историю — все довольны. В следующий раз Бузова пришла уже на плей-офф — разгромили «Ак Барс» со счетом 6:0. Поняли: Оля — фартовая, надо делать историю постоянной. В ее график втискиваться сложно, но мы стараемся.

— Ради чего?

— Простой пример: подарили Ольге мерч — она выложила в нем фото, после чего у «Авы» мгновенно выросли по этим позициям продажи. В комментах писали «Хочу кепку, как у Бузовой». Мы видим прирост в соцсетях после ее постов. Это не взрывной рост, но это и не история про конкретные метрики. Ну и цитируемость в медиа — запредельная.

Источник: ХК "Авангард"

— Цитата из одного текста про челлендж с Бузовой: «Это история не про хоккей и она ничего не рассказывает ни про игру, ни про “Авангард”. Скорее, Бузова заполучила сердца нескольких фанатов “Авангарда”, а не клуб притянул на арену тысячу меломанов». Что ответишь?

— Так речь и не шла про то, что танец группы поддержки расскажет про хоккей. Изначальная цель была засветиться. Когда Бузова пришла на матч «Авангарда», об этом написали абсолютно все спортивные СМИ.

— Все ради индекса цитируемости?

— Нет. Объясню, как это работает: человек увидит что-то про «Авангард» у Оли — заинтересуется поверхностно. Потом наткнется на рекламу — вспомнит: «А, это тот самый клуб, на матчи которого ходит Бузова». Запомнит получше. Еще несколько раз догоним его активностями — человек станет следить за результатами, может, даже на матч сходит. Это длинная цепочка, но база болельщиков нарабатывается именно так. За последние пару лет мы ее сильно расширили за пределами Омска — во многом, благодаря таким кейсам.

— Вы платили деньги Бузовой?

— Вопреки тому, что я слышу постоянно: «Газпром» сливает миллионы на приглашение певиц" — нет, не платим ни копейки. Образ Бузовой может нравиться или не нравиться, но никто не может упрекнуть ее в неискренности.

— Просто до того момента об Ольге как хоккейном фанате ничего слышно не было.

— Будь это только пиар и ничего более, мы бы просто выложили рекламный пост в соцсетях, обе стороны получили бы какой-то профит и закончили бы сотрудничество. И эта история длится уже не один год. Оля даже летала с «Авангардом» на седьмой матч серии плей-офф в Магнитогорск — это о чем-то да говорит?

Источник: ХК "Авангард"

— Как воспринимали коллаб с Бузовой болельщики из Омска?

— Определенный негатив был. Он наложился на то, что «Авангард» вынужденно переехал в Балашиху — многие в городе не верили, что клуб вернется. А ведь это единственная большая команда в городе. И вот люди видят: команда в Москве, бренд сменили, на матчи ходят всякие бузовы и моуриньо — естественно часть фанатов это раздражало.

— Что писали?

— «Лучше бы позвали группу “Грот” — они хотя бы из Омска». Но со временем улеглось. Понятно, что полностью от негатива не избавиться никогда — это закон соцсетей. Но в общей массе процент негатива упал — значит, проделали правильную работу.

***

Интервью с Гольдманом мы записали накануне первого матча Дзюбы в Турции — как раз против «Фенербахче». В дебютном матче Артем отгрузил несостоявшейся своей команде гол — после паса Генри Оньекуру русский форвард занес мяч практически с линии ворот. Гол, правда, не помог — «Адана» проиграл со счетом 2:4.

— Этот матч — идеальная характеристика Артема. Человек три месяца был без игровой практики, уехал в чужую страну, но выходит в основе и сходу забивает топ-клубу в гостях, становясь лучшим игроком своей команды по всем выкладкам. Комментарии излишни.

Да, проиграли, хотя по игре не были сильно хуже. Глупые ошибки в обороне, но это решаемые проблемы. «Адана» точно поборется за тройку. Я общался с Артемом после игры. Он рад, что дебютировал в чемпионате Турции. Конечно, расстроен, что проиграли. Будет работать дальше.

— Что скажешь людям, которые считают, что Артем украл гол у партнера?

— Что они не разбираются в футболе или тупо хайпуют. Не добрался бы Артем до мяча — защитник вполне мог выносить мяч с линии. То же самое скажу про тех, кто говорит: «Самый легкий гол в карьере Дзюбы» — смешно, после всего того, через что он сейчас прошел.

— Первая мысль, когда Артем забил?

— Справедливость все же есть в этом мире.