13 футболисток смогли начать профессиональную карьеру благодаря проекту «Шанс»

Футбольный летний лагерь «Шанс» объединил девушек от 16 до 20 лет, которые в течение десяти дней тренировались на базе учебного центра S7 в Подмосковье под наблюдением тренеров женских команд «Динамо», «Локомотива», «Крыльев Советов», «Чертаново» и «Строгино». Заявки прислали более 400 девушек из самых разных уголков страны, 20 из которых присоединились к проекту и получили шанс попасть в профессиональный футбол.
Участницы провели три игры со столичными командами — «Вулкан», «Локомотив», «Строгино» — и одержали победу в двух из них. Наблюдая за их мастерством на поле, тренеры выбрали 13 футболисток, которые продолжат карьеру в профессиональных женских клубах.
Кроме игровых навыков футболистки развивали лидерские качества, работали над взаимодействием в команде, узнавали про важность личного бренда. C вдохновляющими паблик-токами и мастер-классами к девушкам приезжали актриса Варвара Шмыкова, главный редактор Forbes Woman и Forbes Life Юлия Варшавская и генеральный директор S7 Group Татьяна Филева, телеведущая Мария Командная, а также популярный блогер Маруся Климова. На финал проекта в Лужниках с акустическим сетом приехала певица Манижа, которая зарядила футболисток мотивацией на будущие победы.