13 футболисток смогли начать профессиональную карьеру благодаря проекту «Шанс»

Футбольный летний лагерь «Шанс» объединил девушек от 16 до 20 лет, которые в течение десяти дней тренировались на базе учебного центра S7 в Подмосковье под наблюдением тренеров женских команд «Динамо», «Локомотива», «Крыльев Советов», «Чертаново» и «Строгино». Заявки прислали более 400 девушек из самых разных уголков страны, 20 из которых присоединились к проекту и получили шанс попасть в профессиональный футбол.

Участницы провели три игры со столичными командами — «Вулкан», «Локомотив», «Строгино» — и одержали победу в двух из них. Наблюдая за их мастерством на поле, тренеры выбрали 13 футболисток, которые продолжат карьеру в профессиональных женских клубах.