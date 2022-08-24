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17:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Принято решение о создании Лиги Содружества

Сегодня, 24 августа, на форуме «Содружество», который проходит в Евпатории, было объявлено о создании Лиги Содружества.

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Источник: Reuters

В это объединение войдут команды ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, Республики Крым и города Севастополь, сообщает Telegram-канал «Конспекты Заяева».

Также исполняющий обязанности президента ФНЛ Наиль Измайлов заявил о том, что футбольные клубы Республики Крым и Севастополя будут приняты в Футбольную национальную лигу после прохождения ими условий лицензирования.

Напомним, ранее в УЕФА отреагировали на создание рабочей группы по проверке готовности крымских клубов для вступления в ФНЛ. Чиновники напомнили о принятых решениях, согласно которым с 1 января 2015 года регион признан «особой зоной» до дальнейших уведомлений со стороны европейской организации.

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