Лигу Содружества хотят провести с марта по ноябрь 2023 года. Сыграют минимум 13 команд из Крыма, ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей

«Ключевой темой футбольного форума стал объединенный чемпионат по футболу, проведение которого инициировано 8 июля в ходе рабочей поездки в Донецк. Объединенный чемпионат по футболу станет турниром для профессиональных футбольных клубов, в котором примут участие команды, представляющие все перечисленные регионы.



Принимая во внимание положительный опыт Крымского футбольного союза, который в 2020 и 2021 годах организовал чемпионат Премьер-лиги Крымского футбольного союза и Национальной студенческой футбольной лиги, по аналогии мы предложили создать автономную некоммерческую организацию, ответственную за проведение этого чемпионата. Учредителем данной организации станет Минспорт России.



Первый объединенный чемпионат по футболу предлагается провести в период с марта по ноябрь 2023 года с участием не менее 13 команд. Я рад, что подобный форум стал возможен, а на его площадке положено начало конструктивному обсуждению организации нового чемпионата», — сказал заместитель министра спорта России Одес Байсултанов.