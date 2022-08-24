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24 августа, источник: Sports.Ru

Лигу Содружества хотят провести с марта по ноябрь 2023 года. Сыграют минимум 13 команд из Крыма, ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей

В Министерстве спорта России объявили о сроках проведения Лиги Содружества.

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Источник: Sports.Ru

Решение о формировании турнира было принято на форуме «Содружество» в Евпатории. Участие в обсуждении приняли представители Крыма, Южной Осетии, Абхазии, ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, российских регионов, а также организаций, занимающихся развитием этого вида спорта: Российского футбольного союза, Академии футбола Крыма, Ассоциации мини-футбола России, Национальной студенческой футбольной лиги.

«Ключевой темой футбольного форума стал объединенный чемпионат по футболу, проведение которого инициировано 8 июля в ходе рабочей поездки в Донецк. Объединенный чемпионат по футболу станет турниром для профессиональных футбольных клубов, в котором примут участие команды, представляющие все перечисленные регионы.

Принимая во внимание положительный опыт Крымского футбольного союза, который в 2020 и 2021 годах организовал чемпионат Премьер-лиги Крымского футбольного союза и Национальной студенческой футбольной лиги, по аналогии мы предложили создать автономную некоммерческую организацию, ответственную за проведение этого чемпионата. Учредителем данной организации станет Минспорт России.

Первый объединенный чемпионат по футболу предлагается провести в период с марта по ноябрь 2023 года с участием не менее 13 команд. Я рад, что подобный форум стал возможен, а на его площадке положено начало конструктивному обсуждению организации нового чемпионата», — сказал заместитель министра спорта России Одес Байсултанов.

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