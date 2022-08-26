Экс-футболиста сборной пожизненно условно отстранили за удар судье в лицо

Инцидент произошел на 42‑й минуте встречи между клубами «Водник» и «СШОР-8» (игроки 2005−2006 годов рождения), тренером которого является Федьков. Специалист получил красную карточку, «демонстративно оскорбил» судью, а потом ударил его головой в лицо. После этого игра была прекращена.

В течение игровой карьеры Федьков выступал за калининградскую «Балтику», саратовский «Сокол», грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат») и другие клубы. На его счету два матча в составе сборной России. В 2004 году он выиграл Кубок России в составе «Терека», забив самарским «Крыльям Советов» победный мяч в финале турнира (1:0).