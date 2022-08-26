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12:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-футболиста сборной пожизненно условно отстранили за удар судье в лицо

Бывший футболист сборной России Андрей Федьков дисквалифицирован до конца 2022 года, а также пожизненно условно за удар арбитра головой в лицо во время матча детских команд, сообщается на сайте Федерации футбола Ростова-на-Дону.

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Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел на 42‑й минуте встречи между клубами «Водник» и «СШОР-8» (игроки 2005−2006 годов рождения), тренером которого является Федьков. Специалист получил красную карточку, «демонстративно оскорбил» судью, а потом ударил его головой в лицо. После этого игра была прекращена.

В течение игровой карьеры Федьков выступал за калининградскую «Балтику», саратовский «Сокол», грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат») и другие клубы. На его счету два матча в составе сборной России. В 2004 году он выиграл Кубок России в составе «Терека», забив самарским «Крыльям Советов» победный мяч в финале турнира (1:0).

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