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10:39 (мск), источник: Прессбол

Белорусский голкипер Алексей Авгуль будет играть в чемпионате Сан-Марино

Белорусский вратарь Алексей Авгуль подписал контракт с «Либертас» из чемпионата Сан-Марино.

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Источник: Reuters

Команда, за которую будет выступать 23-летний футболист, финишировала в прошлом сезона на седьмом месте в таблице.

Отметим, что Алексей — сын известного в прошлом белорусского защитника Олега Авгуля, на заре суверенитета выступавшего в столичных «Динамо-93» и «Торпедо», а также солигорском «Шахтере».

Что касается Алексея Авгуля, он является воспитанником ФК «Минск» и выпускником футбольной академии итальянской «Перуджи» (2016−17). В течение последних четырех с половиной лет он выступал в итальянских клубах четвертого и пятого дивизионов.

Авгуль будет не первым белорусом в чемпионате Сан-Марино. Первопроходцем стал Евгений Липень, который в 2012−17 годы защищал цвета местного «Фиорентино» и провел в его составе более сотни официальных поединков.

Чемпионат Сан-Марино стартует 2 сентября.

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