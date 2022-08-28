У Дзюбы первые сложности в Турции: получил предупреждение, не бил по воротам и заменен на Балотелли

Объективно, в день дебюта Артема Дзюбы в турецком чемпионате «Адана» предсказуемо стала жертвой гранда в лице «Фенербахче». За такое при довольно внятной контригре и продолжительных отрезках с полным игровым доминированием никто не осудит и претензий не предъявит. А вот субботняя встреча с «Умраниеспором» (1:0) — тот случай, когда побеждать нужно на заказ. Во-первых, в силу того, что для «Аданы» это была домашняя игра. Во-вторых, по причине статуса соперника, который только вышел в суперлигу и после трех туров набрал всего одно очко.

Между тем, «Умраниеспор» не так прост, как кажется. С тем же «Фенербахче» — и тоже на поле «канареек» — он выдал безумную ничью (3:3), позволив лидеру отыграться лишь в компенсированное время. А потом с новичками пришлось помучиться добившимся минимальных побед «Антальяспору» Федора Кудряшова и «Галатасараю». Так что Винченцо Монтелла освежил состав «синих молний», отправив в опорную зону опытного Бенжамена Стамбули и поменяв на позиции атакующего хавбека Юнеса Беланда на другого ветерана — Биркира Бьярнасона.

По логике исландец должен был стать тем, кто будет кормить мячами Дзюбу, который, несмотря на включение в заявку Марио Балотелли, снова начал игру с первых минут. А пока болельщики пытались разобраться в тактических изменениях, хозяева забили, ничего не придумывая. Защитник Кевин Родригеш пальнул из-за штрафной, мяч нырнул перед вратарем и, ударившись о газон, юркнул в сетку. Забить так было гораздо сложнее, чем упустившему вскоре верный шанс Дэвиду Акинтоле.

Дзюба в этих атаках активного участия не принимал, и видно, что пока он еще ищет общий язык с партнерами. Прежде всего, с быстроногими Акинтолой и Хенри Оньекуру, которые зачастую пытаются решать эпизоды самостоятельно. Российский форвард, когда он изредка оказывался с мячом, напротив, пытался найти передачей одноклубников. Как в эпизоде с забеганием Оньекуру в штрафную или при попытке пропустить мяч на набегавшего слева Акинтолу при простреле с фланга.

А перед уходом на перерыв, когда Дзюба действительно классно зацепился за мяч при забросе из глубины поля, его отставленная в сторону рука встретилась с игроком соперника. Итог — первая в турецкой карьере желтая карточка. Остальные статистические показатели по итогам 45 минут — 10 контактов с мячом, восемь передач с точностью 75 процентов и ноль ударов по воротам.