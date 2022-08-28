Дзюбу признали худшим игроком матча чемпионата Турции

Нападающий, который вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве, получил от статистического портала оценку 5,8. Это худший показатель в составе обеих команд.

Встреча прошла в субботу, 27 августа, и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Дзюбы. В составе победителей голом отметился Кевин Родригес.