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09:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Дзюбу признали худшим игроком матча чемпионата Турции

Российский форвард Артем Дзюба признан худшим футболистом «Адана Демирспор» в матче чемпионата Турции против «Умраниеспор». Об этом сообщает WhoScored.

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Источник: ФК "Адана Демирспор"

Нападающий, который вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве, получил от статистического портала оценку 5,8. Это худший показатель в составе обеих команд.

Встреча прошла в субботу, 27 августа, и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Дзюбы. В составе победителей голом отметился Кевин Родригес.

Дзюба покинул «Зенит» в мае после истечения срока контракта. Нападающий выступал за сине-бело-голубых с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.

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