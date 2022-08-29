Шапи забил первый гол в дебютном матче в Израиле. Игрок дебютировал за «Хапоэль Беер-Шева» в Лиге конференций

22-летний полузащитник отличился забитым мячом на 21-й минуте в матче против «Бейтара» (5:0) во втором туре.

Это был первый матч россиянина в рамках чемпионата Израиля, а за «Хапоэль Беер-Шева» игрок дебютировал 25 августа, выйдя на замену по ходу матча Лиги конференций против «КСУ Крайова».