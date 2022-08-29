Российский футболист рассказал про зарплаты и призовые в чемпионате Монголии

«Выходило чуть больше, чем в КФК. Поехал посмотреть на футбол в Азии. Не всё измеряется деньгами. Там трансляции матчей, какая-то движуха постоянно происходит, есть футбольная жизнь. Лучшие игроки — легионеры, естественно, — получают по тысяче-полторы долларов, это хорошие деньги. Я знаю кучу пацанов, которые в ПФЛ играют по 10 лет и даже по 50 тысяч не зарабатывают.



Фото с чеком на 30 миллионов тугриков (почти 600 тысяч рублей. — Прим. “Чемпионата”)? Это призовые на всех, конечно! Много это или мало — не знаю. Есть страны, где и этого никому не дадут. А есть Ближний Восток, где это сущие копейки.



Монголия — недорогое место, на жизнь много не нужно. Если тебе как футболисту предоставляют апартаменты и нет проблем с визой, остаётся только питаться. 150 долларов в месяц на продукты и кафе хватит с головой. То есть с условной зарплатой в 500 баксов ты в Монголии будешь чувствовать себя комфортно. В России на эти деньги не в каждом городе выживешь», — сказал Зумакулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.