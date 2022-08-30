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15:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пеле откровенно рассказал о борьбе с раком

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он запечатлен вместе со своей женой Марсией Сибеле Аоки в их доме в Гуаруже, недалеко от Сан-Паулу.

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Источник: AP 2022

В 2022 году Пеле дважды госпитализировали в клинику имени Альберта Эйнштейна в бразильском Сан-Паулу для проведения мероприятий, связанных с лечением трех злокачественных опухолей (кишечника, печени и легкого) и инфекцией мочевыводящих путей.

«Я публикую это фото, просто чтобы поблагодарить. Я благодарен за мою жену, за смех, за мир в моем доме и за все ваши сообщения, полные любви. Я очень хорошо себя чувствую и забочусь о здоровье. Был вынужден опубликовать фото, так как на эту тему циркулируют фейковые новости. Конечно, я разочарован, но меня это не выбьет из колеи. Я выигрываю этот матч», — написал 81-летний Пеле в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

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