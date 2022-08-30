Пеле откровенно рассказал о борьбе с раком

«Я публикую это фото, просто чтобы поблагодарить. Я благодарен за мою жену, за смех, за мир в моем доме и за все ваши сообщения, полные любви. Я очень хорошо себя чувствую и забочусь о здоровье. Был вынужден опубликовать фото, так как на эту тему циркулируют фейковые новости. Конечно, я разочарован, но меня это не выбьет из колеи. Я выигрываю этот матч», — написал 81-летний Пеле в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).