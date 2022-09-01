Балотелли перешел из турецкого клуба «Адана Демирспор» в швейцарский «Сьон»
Итальянский форвард Марио Балотелли перешел из футбольного клуба «Адана Демирспор» в швейцарский «Сьон», сообщается в Twitter турецкой команды.
Сьон
Итальянский форвард Марио Балотелли перешел из футбольного клуба «Адана Демирспор» в швейцарский «Сьон», сообщается в Twitter турецкой команды.
Швейцарский клуб заплатил за трансфер нападающего около 2,6 млн евро. Контракт с Балотелли рассчитан на два сезона.
Две недели назад в «Адана Демирспор» перешел нападающий Артем Дзюба. После дебютного гола россиянина за новую команду в матче чемпионата Турции с «Фенербахче» (2:3) президент «Адана Демирспор» заявил, что Дзюба сможет заменить Балотелли в случае ухода итальянца.
Балотелли пополнил состав «Адана Демирспор» в июле 2021 года. 32-летний игрок провел за команду 35 матчей и забил 19 мячей.