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10:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Балотелли перешел из турецкого клуба «Адана Демирспор» в швейцарский «Сьон»

Итальянский форвард Марио Балотелли перешел из футбольного клуба «Адана Демирспор» в швейцарский «Сьон», сообщается в Twitter турецкой команды.

Сьон
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Источник: ФК "Сьон"

Швейцарский клуб заплатил за трансфер нападающего около 2,6 млн евро. Контракт с Балотелли рассчитан на два сезона.

Две недели назад в «Адана Демирспор» перешел нападающий Артем Дзюба. После дебютного гола россиянина за новую команду в матче чемпионата Турции с «Фенербахче» (2:3) президент «Адана Демирспор» заявил, что Дзюба сможет заменить Балотелли в случае ухода итальянца.

Балотелли пополнил состав «Адана Демирспор» в июле 2021 года. 32-летний игрок провел за команду 35 матчей и забил 19 мячей.

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