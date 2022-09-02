«Царь в “Арисе”: кипрский клуб представил Кокорина после перехода
«Арис» на сайте официально представил Александра Кокорина. Футболист перешел в кипрский клуб из «Фиорентины» на правах аренды.
Арис Л
Фиорентина
«Арис» на сайте официально представил Александра Кокорина. Футболист перешел в кипрский клуб из «Фиорентины» на правах аренды.
«Царь в “Арисе”. Мы приветствуем Александра Кокорина в нашей команде и желаем ему успехов!» — написано на официальном сайте клуба.
Арендное соглашение с 31-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23. Он будет выступать под 99-м номером.
Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. С тех пор он поучаствовал в 11 матчах команды и не отличился результативными действиями. Контракт форварда с клубом из Флоренции рассчитан до 30 июня 2024 года.