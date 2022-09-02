Текущие события
Футбол. Первый дивизион
16:00
Уфа
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия Д
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Кадис
Футбол. Зарубежный
1.09
Болонья
Салернитана
11
Футбол. Зарубежный
1.09
Аталанта
Торино
31
Футбол. Зарубежный
1.09
Лестер
Манчестер Юнайтед
01
Все события
Фоторепортажи
19Эпоха Федуна в «Спартаке»
33Тюкавин прервал неудачную серию «Динамо», Абаскаль впервые проиграл со «Спартаком» в РПЛ: фото дерби
11:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Царь в “Арисе”: кипрский клуб представил Кокорина после перехода

«Арис» на сайте официально представил Александра Кокорина. Футболист перешел в кипрский клуб из «Фиорентины» на правах аренды.

Арис Л
Фиорентина
Наверх
Источник: ФК "Арис"

«Царь в “Арисе”. Мы приветствуем Александра Кокорина в нашей команде и желаем ему успехов!» — написано на официальном сайте клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Арендное соглашение с 31-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23. Он будет выступать под 99-м номером.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. С тех пор он поучаствовал в 11 матчах команды и не отличился результативными действиями. Контракт форварда с клубом из Флоренции рассчитан до 30 июня 2024 года.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь