Сборная Беларуси по пляжному футболу трижды обыграла команду ОАЭ

В заключительном контрольном поединке в Дубае белорусы обыграли команду ОАЭ с результатом 8:5. До этого белорусская дружина, которую тренирует известный испанский специалист Николас Альварадо, также была сильнее — 10:6 и 8:2. В прошлые годы белорусы также трижды встречались с пляжниками ОАЭ и также неизменно побеждали.
Команда ОАЭ является действующим обладателем золотых наград чемпионата Западной Азии, участником финальной стадии четырех чемпионатов планеты и сейчас занимает 12-е место в мировом рейтинге. Сборная Беларуси находится на 11-й позиции. Возглавляет рейтинг сборная России, на второй строке Португалия, замыкает тройку сильнейших Бразилия.