Сборная Беларуси по пляжному футболу трижды обыграла команду ОАЭ

В заключительном контрольном поединке в Дубае белорусы обыграли команду ОАЭ с результатом 8:5. До этого белорусская дружина, которую тренирует известный испанский специалист Николас Альварадо, также была сильнее — 10:6 и 8:2. В прошлые годы белорусы также трижды встречались с пляжниками ОАЭ и также неизменно побеждали.