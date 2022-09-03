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11:46 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по пляжному футболу трижды обыграла команду ОАЭ

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала третью викторию на учебно-тренировочном сборе в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В заключительном контрольном поединке в Дубае белорусы обыграли команду ОАЭ с результатом 8:5. До этого белорусская дружина, которую тренирует известный испанский специалист Николас Альварадо, также была сильнее — 10:6 и 8:2. В прошлые годы белорусы также трижды встречались с пляжниками ОАЭ и также неизменно побеждали.

Команда ОАЭ является действующим обладателем золотых наград чемпионата Западной Азии, участником финальной стадии четырех чемпионатов планеты и сейчас занимает 12-е место в мировом рейтинге. Сборная Беларуси находится на 11-й позиции. Возглавляет рейтинг сборная России, на второй строке Португалия, замыкает тройку сильнейших Бразилия.

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