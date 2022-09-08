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10:41 (мск), источник: Sport24

Болельщики «Галатасарая» встретили Икарди в Стамбуле: видео

Болельщики «Галатасарая» устроили горячую встречу нападающему Мауро Икарди, который сегодня прилетел в Стамбул.

Галатасарай
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Турецкий клуб арендовал 29-летнего аргентинского футболиста у «ПСЖ».

Икарди прибыл в Турцию вместе со своей супругой и агентом Вандой Нарой, а также их детьми.

«Здесь невероятная атмосфера. Я очень рад быть здесь. Я приехал сюда, чтобы добиться больших успехов», — заявил Икарди.

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