Болельщики «Галатасарая» встретили Икарди в Стамбуле: видео
Болельщики «Галатасарая» устроили горячую встречу нападающему Мауро Икарди, который сегодня прилетел в Стамбул.
Галатасарай
Болельщики «Галатасарая» устроили горячую встречу нападающему Мауро Икарди, который сегодня прилетел в Стамбул.
Турецкий клуб арендовал 29-летнего аргентинского футболиста у «ПСЖ».
Икарди прибыл в Турцию вместе со своей супругой и агентом Вандой Нарой, а также их детьми.
«Здесь невероятная атмосфера. Я очень рад быть здесь. Я приехал сюда, чтобы добиться больших успехов», — заявил Икарди.