«Атлетико Паранаэнсе» и «Фламенго» сыграют в финале Кубка Либертадорес

ТАСС, 8 сентября. Бразильский футбольный клуб «Фламенго» в четверг со счетом 2:1 обыграл аргентинскую команду «Велес Сарсфилд» в ответном матче полуфинала Кубка Либертадорес и вышел в финал турнира.

В составе «Фламенго» отличились Педро (42-я минута) и Мариньо (68). У гостей гол забил Лукас Пратто (21). Первая встреча завершилась также победой бразильской команды со счетом 4:0.

В финале «Фламенго» сыграет против бразильского «Атлетико Паранаэнсе», который в полуфинале прошел победителя двух предыдущих розыгрышей Кубка Либертадорес «Палмейрас». Решающий матч должен пройти 29 октября на стадионе «Монументаль Банко Пичинча» в Гуаякиле (Эквадор).

«Фламенго» является двукратным победителем Кубка Либертадорес (1981, 2019), в прошлом сезоне команда также дошла до финала, но уступила «Палмейрасу» в дополнительное время (1:2). «Атлетико Паранаэнсе» ни разу не выигрывал Кубок Либертадорес, в 2005 году команда в решающем матче проиграла «Сан-Паулу» (0:4).