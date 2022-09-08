Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Цюрих
Арсенал
Футбол. Еврокубки
19:45
ПСВ
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
19:45
АЕК Л
Ренн
Футбол. Еврокубки
19:45
Фенербахче
Динамо К
Футбол. Еврокубки
19:45
Лудогорец
Рома
Футбол. Еврокубки
19:45
ХИК
Бетис
Футбол. Еврокубки
19:45
Мальме
Брага
Футбол. Еврокубки
19:45
Унион Б
Юнион
Футбол. Еврокубки
19:45
Фиорентина
РФШ
Футбол. Еврокубки
19:45
Хартс
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
19:45
Андерлехт
Силькеборг
Футбол. Еврокубки
19:45
Вильярреал
Лех
Футбол. Еврокубки
19:45
Аустрия
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
19:45
Словацко
Партизан
Футбол. Еврокубки
19:45
Ницца
Кельн
Футбол. Еврокубки
19:45
Балкани
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
22:00
Омония
Шериф
Футбол. Еврокубки
22:00
Лацио
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:00
Штурм
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
22:00
Нант
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Фрайбург
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Монако
Футбол. Еврокубки
22:00
Ференцварош
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Стяуа
Футбол. Еврокубки
22:00
Днепр-1
АЗ
Футбол. Еврокубки
22:00
Вадуц
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:00
Мольде
Гент
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Юргорден
Футбол. Еврокубки
22:00
Сивасспор
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:00
Базель
Пюник
Футбол. Еврокубки
22:00
Слован Бр
Жальгирис В
Все события
Фоторепортажи
10Усик победил Джошуа в бое-реванше и удержал титулы чемпиона мира
33Тюкавин прервал неудачную серию «Динамо», Абаскаль впервые проиграл со «Спартаком» в РПЛ: фото дерби
09:46 (мск), источник: ТАСС

«Атлетико Паранаэнсе» и «Фламенго» сыграют в финале Кубка Либертадорес

«Фламенго» в полуфинале прошел аргентинский «Велес Сарсфилд», «Атлетико Паранаэнсе» — победителя двух предыдущих розыгрышей трофея «Палмейрас».

Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 8 сентября. Бразильский футбольный клуб «Фламенго» в четверг со счетом 2:1 обыграл аргентинскую команду «Велес Сарсфилд» в ответном матче полуфинала Кубка Либертадорес и вышел в финал турнира.

В составе «Фламенго» отличились Педро (42-я минута) и Мариньо (68). У гостей гол забил Лукас Пратто (21). Первая встреча завершилась также победой бразильской команды со счетом 4:0.

В финале «Фламенго» сыграет против бразильского «Атлетико Паранаэнсе», который в полуфинале прошел победителя двух предыдущих розыгрышей Кубка Либертадорес «Палмейрас». Решающий матч должен пройти 29 октября на стадионе «Монументаль Банко Пичинча» в Гуаякиле (Эквадор).

«Фламенго» является двукратным победителем Кубка Либертадорес (1981, 2019), в прошлом сезоне команда также дошла до финала, но уступила «Палмейрасу» в дополнительное время (1:2). «Атлетико Паранаэнсе» ни разу не выигрывал Кубок Либертадорес, в 2005 году команда в решающем матче проиграла «Сан-Паулу» (0:4).

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. Лидером по количеству побед является аргентинский «Индепендьенте», выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.

 Уехавший в США саблист исключен из состава сборной России
Ласицкене: я не верила, что нас могут так жестоко наказать
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь