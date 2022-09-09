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00:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Легенда мирового футбола высказалась о смерти Елизаветы II

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II, отметив, что ее наследие будет жить вечно.

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Источник: AFP 2022

Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.

«Я большой поклонник королевы Елизаветы II с тех пор, как впервые увидел ее лично в 1968 году. Она тогда приехала в Бразилию, чтобы посмотреть на нашу любовь к футболу и испытать волшебство переполненной “Мараканы”. Ее деяния отмечены поколениями. Это наследие будет жить вечно», — написал Пеле в своем Twitter.

Капитан сборной Англии по футболу Харри Кейн написал в Twitter: «Мои мысли с королевской семьей в это тяжелое время. Королева была удивительным источником вдохновения, и ее будут помнить за невероятные годы служения этой стране. Покойтесь с миром, Ваше Величество».

Также свои соболезнования через СМИ и в соцсетях выразили экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер, полузащитник «Челси» и сборной Англии Рахим Стерлинг, португальский тренер Жозе Моуринью, победительница 39 турниров Большого шлема Билли Джин Кинг, глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу, четырехкратный олимпийский чемпион бегун Мо Фара, боксер Энтони Джошуа.

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