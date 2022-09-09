Легенда мирового футбола высказалась о смерти Елизаветы II

«Я большой поклонник королевы Елизаветы II с тех пор, как впервые увидел ее лично в 1968 году. Она тогда приехала в Бразилию, чтобы посмотреть на нашу любовь к футболу и испытать волшебство переполненной “Мараканы”. Ее деяния отмечены поколениями. Это наследие будет жить вечно», — написал Пеле в своем Twitter.