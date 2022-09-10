Брестское «Динамо» победило «Арсенал» в матче 21-го тура чемпионата Беларуси
9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят стартовые матчи 21-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят стартовые матчи 21-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из них футболисты дзержинского «Арсенала» проиграли в Городее брестскому «Динамо» со счетом 0:2. В середине первого тайма ворота хозяев поразил Михаил Гордейчук, а в конце игры Сергей Лынько установил окончательный результат. Дзержинская команда потерпела шестое поражение подряд. Брестчане не проигрывают уже пять туров подряд.
Также сегодня футболисты «Славии» встретятся в Мозыре с гостями из «Слуцка». В 20-м туре мозыряне сыграли вничью в Мозыре с местными торпедовцами — 1:1.
Еще три встречи состоятся завтра:
Завершится 21-й тур тремя встречами в воскресенье, 11 сентября:
Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково:
Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 19 мячей.