Брестское «Динамо» победило «Арсенал» в матче 21-го тура чемпионата Беларуси

В первом из них футболисты дзержинского «Арсенала» проиграли в Городее брестскому «Динамо» со счетом 0:2. В середине первого тайма ворота хозяев поразил Михаил Гордейчук, а в конце игры Сергей Лынько установил окончательный результат. Дзержинская команда потерпела шестое поражение подряд. Брестчане не проигрывают уже пять туров подряд.