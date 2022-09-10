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00:48 (мск), источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» победило «Арсенал» в матче 21-го тура чемпионата Беларуси

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят стартовые матчи 21-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В первом из них футболисты дзержинского «Арсенала» проиграли в Городее брестскому «Динамо» со счетом 0:2. В середине первого тайма ворота хозяев поразил Михаил Гордейчук, а в конце игры Сергей Лынько установил окончательный результат. Дзержинская команда потерпела шестое поражение подряд. Брестчане не проигрывают уже пять туров подряд.

Также сегодня футболисты «Славии» встретятся в Мозыре с гостями из «Слуцка». В 20-м туре мозыряне сыграли вничью в Мозыре с местными торпедовцами — 1:1.

Еще три встречи состоятся завтра:

  • «Минск» — «Ислочь» (Минский район),
  • «Днепр» (Могилев) — «Витебск»,
  • БАТЭ (Борисов) — «Динамо» (Минск).

Завершится 21-й тур тремя встречами в воскресенье, 11 сентября:

  • «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Неман» (Гродно),
  • «Белшина» (Бобруйск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино),
  • «Гомель» — «Шахтер» (Солигорск).

Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково:

  1. «Шахтер» (Солигорск) — 40 очков (19 матчей),
  2. «Динамо» (Минск) — 39 (19),
  3. БАТЭ — 39 (20),
  4. «Энергетик-БГУ» — (Минск) — 38 (19),
  5. «Минск» — 33 (20),
  6. «Ислочь» (Минский район) — 31 (20),
  7. «Гомель» — 31 (20),
  8. «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 29 (20),
  9. «Неман» (Гродно) — 27 (19),
  10. «Славия» (Мозырь) — 25 (20),
  11. «Белшина» (Бобруйск) — 23 (20),
  12. «Слуцк» — 21 (20),
  13. «Витебск» — 18 (20),
  14. «Динамо» (Брест) — 18 (20),
  15. «Арсенал» (Дзержинск) — 13 (21),
  16. «Днепр» (Могилев) — 9 (20).

Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 19 мячей.

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