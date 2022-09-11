Футболисты «Шахтера» возглавили турнирную таблицу чемпионата Беларуси

Центральным поединком следующего тура станет встреча между «Шахтером» и «Энергетиком-БГУ», которая состоится 16 сентября в Солигорске. В этот же день минское «Динамо» примет на своей арене «Гомель», а БАТЭ сыграет в гостях у «Витебска». Расписание остальных игр: