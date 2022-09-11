Футболисты «Шахтера» возглавили турнирную таблицу чемпионата Беларуси
В последнем матче 21-го тура действующие чемпионы страны разгромили на выезде «Гомель» со счетом 3:0.
11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» вернулись на первое место в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Голевой дубль оформил 20-летний нападающий Илья Черняк, еще один мяч забил Фессу Плакка.
Результаты остальных встреч
«Энергетик-БГУ» (Минск) — «Неман» (Гродно) — 2:1, БАТЭ (Борисов) — «Динамо» (Минск) — 0:0, «Минск» — «Ислочь» (Минский район) — 1:5, «Днепр» (Могилев) — «Витебск» — 2:1, «Арсенал» (Дзержинск) — «Динамо» (Брест) — 0:2, «Славия» (Мозырь) — «Слуцк» — 1:1, «Белшина» (Бобруйск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:3.
Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: «Шахтер» (Солигорск) — 43 очка (20 матчей), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 41 (20), «Динамо» (Минск) — 40 (20), БАТЭ — 40 (21), «Ислочь» (Минский район) — 34 (21), «Минск» — 33 (21), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 32 (21), «Гомель» — 31 (21), «Неман» (Гродно) — 28 (21), «Славия» (Мозырь) — 26 (21), «Белшина» (Бобруйск) — 23 (21), «Слуцк» — 22 (21), «Витебск» — 18 (21), «Динамо» (Брест) — 18 (20), «Арсенал» (Дзержинск) — 13 (21), «Днепр» (Могилев) — 12 (21).
Бомбардирскую гонку возглавляет Бобир Абдихоликов («Энергетик-БГУ»), забивший 20 мячей.
Центральным поединком следующего тура станет встреча между «Шахтером» и «Энергетиком-БГУ», которая состоится 16 сентября в Солигорске. В этот же день минское «Динамо» примет на своей арене «Гомель», а БАТЭ сыграет в гостях у «Витебска». Расписание остальных игр:
17 сентября
«Слуцк» — «Белшина», «Ислочь» — «Арсенал», «Динамо» (Брест) — «Славия».
18 сентября
«Торпедо-БелАЗ» — «Днепр», «Неман» — «Минск».