Футболисты «Боки Хуниорс» обыграли «Ривер Плейт» в чемпионате Аргентины

Встреча, прошедшая в Буэнос-Айресе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 65-й минуте мяч забил Дарио Бенедетто. На седьмой добавленной минуте прямую красную карточку получил ранее выступавший за московский «Спартак» защитник хозяев Маркос Рохо. Игроки обеих команд получили в сумме 11 желтых карточек.

«Бока Хуниорс» не проигрывает на протяжении восьми матчей (шесть побед, две ничьи) и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Аргентины, набрав 32 очка. «Ривер Плейт» прервал семиматчевую серию без поражений и с 29 очками идет седьмым.