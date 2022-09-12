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11:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Боки Хуниорс» обыграли «Ривер Плейт» в чемпионате Аргентины

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. «Бока Хуниорс» обыграла «Ривер Плейт» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Аргентины по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Буэнос-Айресе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 65-й минуте мяч забил Дарио Бенедетто. На седьмой добавленной минуте прямую красную карточку получил ранее выступавший за московский «Спартак» защитник хозяев Маркос Рохо. Игроки обеих команд получили в сумме 11 желтых карточек.

«Бока Хуниорс» не проигрывает на протяжении восьми матчей (шесть побед, две ничьи) и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Аргентины, набрав 32 очка. «Ривер Плейт» прервал семиматчевую серию без поражений и с 29 очками идет седьмым.

Команды сыграли друг с другом в 258-й раз. «Бока Хуниорс» одержала 91-ю победу. 83 раза клубы играли вничью, 84 победы на счету «Ривер Плейта». Британский портал FourFourTwo признал дерби Буэнос-Айреса самым принципиальным в мире.

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