Касильяс назвал лучшего вратаря мира на данный момент

Касильяс назвал лучшего вратаря мира на данный момент

Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс составил топ-5 лучших действующих голкиперов мира. Его выбор опубликован в твиттере 433.