Касильяс назвал лучшего вратаря мира на данный момент
Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс составил топ-5 лучших действующих голкиперов мира. Его выбор опубликован в твиттере 433.
Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс составил топ-5 лучших действующих голкиперов мира. Его выбор опубликован в твиттере 433.
Первое место в рейтинге занял нынешний вратарь сливочных Тибо Куртуа. Вторую позицию занял вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон, а замкнул первую тройку Ян Облак из «Атлетико».
Четвертое место в рейтинге Касильяс отдал голкиперу «Барселоны» Марк-Андре тер Штегену, а пятое — Мануэлю Нойеру из «Баварии».