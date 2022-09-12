Текущие события
Футбол. Первый дивизион
21:00
Балтика
Динамо Мх
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
Лидс
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
22:00
Альмерия
Осасуна
Футбол. Зарубежный
11.09
Ювентус
Салернитана
22
Футбол. Зарубежный
11.09
Бетис
Вильярреал
10
Все события
Фоторепортажи
19ЦСКА разгромил «Магнитку» в матче за Кубок Открытия
19Эпоха Федуна в «Спартаке»
12:02 (мск), источник: Sport24

Касильяс назвал лучшего вратаря мира на данный момент

Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс составил топ-5 лучших действующих голкиперов мира. Его выбор опубликован в твиттере 433.

Наверх

Первое место в рейтинге занял нынешний вратарь сливочных Тибо Куртуа. Вторую позицию занял вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон, а замкнул первую тройку Ян Облак из «Атлетико».

Четвертое место в рейтинге Касильяс отдал голкиперу «Барселоны» Марк-Андре тер Штегену, а пятое — Мануэлю Нойеру из «Баварии».

 Росссиянку с роскошными формами, встречавшуюся с футболистом «Динамо», заподозрили в романе с игроком «Зенита»
Незнакомка сделала очень интимное признание, общаясь с экс-футболистом сборной России. Ему понравилось
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь