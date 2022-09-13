Текущие события
Футбол. Зарубежный
12.09
Лидс
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
12.09
Альмерия
Осасуна
01
Футбол. Зарубежный
12.09
Эмполи
Рома
12
Футбол. Первый дивизион
12.09
Балтика
Динамо Мх
11
Футбол. Кубок России
15:00
Нижний Новгород
Химки
Футбол. Кубок России
17:30
Динамо
Ахмат
Все события
Фоторепортажи
50Матч легенд «Спартака» и «Зенита»
19ЦСКА разгромил «Магнитку» в матче за Кубок Открытия
00:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Адана Демирспор» одержал победу над действующим чемпионом, Дзюба не вышел даже на замену

Сегодня, 12 сентября, в 6-м туре чемпионата Турции сезона-2022/2023 клуб Артёма Дзюбы «Адана Демирспор» на своём поле принимал действующего чемпиона Турции «Трабзонспор».

Трабзонспор
Наверх
Источник: Социальные сети Артема Дзюбы

Встреча завершилась победой хозяев — 3:2.

Счёт на 10-й минуте открыл защитник «Адана Демирспор» Кевин Родригеш, отправив мяч ударом в девятку с дальнего штрафного. Однако к 16-й минуте он получил травму и был заменён.

«Трабзонспор» отыгрался благодаря пенальти, реализованному на 36-й минуте полузащитником команды Анастасиосом Бакасетасом. 11-метровый был поставлен за фол защитника «Адана Демирспор» Ярослава Ракицкого.

Тем не менее, на 55-й минуте хозяева вновь вышли вперёд: с передачи Юсуфа Сары гол забил форвард Баду Н’Диайе. Действующие чемпионы страны сравняли счёт только на 84-й минуте — отличился нападающий «Трабзонспора» Умут Бозок. Но уже на четвёртой компенсированной минуте победу «Адана Демирспор» принёс точный удар защитника Самета Айкадына, итоговый счёт — 3:2.

Российский нападающий Артём Дзюба провёл всю игру на скамейке запасных.

Таким образом, после шести сыгранных туров чемпионата Турции «Адана Демирспор» с 13 очками занимает четвёртое место, «Трабзонспор» — восьмой (10 очков). В следующем матче турецкой Суперлиги клуб Артёма Дзюбы сыграет с «Антальяспором».

 Бокс могут убрать из Олимпиды. И снова виновата Россия
«Я почти начинаю плакать». Сказка сборной Украины закончилась
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь