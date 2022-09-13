Калиниченко возглавил эстонскую «Левадию»
Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко назначен главным тренером эстонской «Левадии», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Контракт с 43-летним украинцем рассчитан до конца 2023 года, он включает в себя возможность продления на два года. Калиниченко сменил на посту главного тренера «Левадии» серба Ивана Стойковича, который занимал эту должность с июля 2022 года. Вместе со Стойковичем клуб покинули помощник тренера Никола Митич и тренер по физподготовке Урош Николич.
В качестве помощников в штаб Калиниченко вошли Артем Артюнин и Никита Андреев, который будет продолжать руководить молодежной командой «Левадии».
«Я работал в качестве помощника тренера в Украине, России и Латвии. В качестве игрока я наблюдал тренеров с разным почерком и стилем. Когда “Левадия” вышла со мной на связь, я понял, что это хороший шанс проявить себя в качестве главного тренера. Я посмотрел достаточно много игр “Левадии” и уже имею свое представление, что бы я хотел видеть в команде. Понятно, что в футболе самое главное — это результат, но также я хочу играть в такой футбол, за которым будет приятно и интересно следить», — сказал Калиниченко.
«Левадия» стала первым клубом, в котором Калиниченко будет работать как главный тренер. Ранее он входил в штабы украинских «Металлиста» и «Полесья», российской «Родины» и латвийской «Риги». «Левадия», являющаяся действующим чемпионом страны, занимает второе место в турнирной таблице национального первенства, набрав 68 очков в 28 матчах и на 10 баллов отставая от «Флоры». Спортивным директором клуба является бывший футболист «Спартака» Тармо Кинк.