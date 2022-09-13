Текущие события
Футбол. Зарубежный
12.09
Лидс
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
12.09
Альмерия
Осасуна
01
Футбол. Зарубежный
12.09
Эмполи
Рома
12
Футбол. Первый дивизион
12.09
Балтика
Динамо Мх
11
Футбол. Кубок России
15:00
Нижний Новгород
Химки
Футбол. Кубок России
17:30
Динамо
Ахмат
Все события
Фоторепортажи
50Матч легенд «Спартака» и «Зенита»
19ЦСКА разгромил «Магнитку» в матче за Кубок Открытия
01:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Калиниченко возглавил эстонскую «Левадию»

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко назначен главным тренером эстонской «Левадии», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Левадия
Спартак
Украина
Наверх
Источник: ФК "Левадия"

Контракт с 43-летним украинцем рассчитан до конца 2023 года, он включает в себя возможность продления на два года. Калиниченко сменил на посту главного тренера «Левадии» серба Ивана Стойковича, который занимал эту должность с июля 2022 года. Вместе со Стойковичем клуб покинули помощник тренера Никола Митич и тренер по физподготовке Урош Николич.

В качестве помощников в штаб Калиниченко вошли Артем Артюнин и Никита Андреев, который будет продолжать руководить молодежной командой «Левадии».

«Я работал в качестве помощника тренера в Украине, России и Латвии. В качестве игрока я наблюдал тренеров с разным почерком и стилем. Когда “Левадия” вышла со мной на связь, я понял, что это хороший шанс проявить себя в качестве главного тренера. Я посмотрел достаточно много игр “Левадии” и уже имею свое представление, что бы я хотел видеть в команде. Понятно, что в футболе самое главное — это результат, но также я хочу играть в такой футбол, за которым будет приятно и интересно следить», — сказал Калиниченко.

«Левадия» стала первым клубом, в котором Калиниченко будет работать как главный тренер. Ранее он входил в штабы украинских «Металлиста» и «Полесья», российской «Родины» и латвийской «Риги». «Левадия», являющаяся действующим чемпионом страны, занимает второе место в турнирной таблице национального первенства, набрав 68 очков в 28 матчах и на 10 баллов отставая от «Флоры». Спортивным директором клуба является бывший футболист «Спартака» Тармо Кинк.

 Дарья Клишина — впервые о муже, жизни в США, Касаткиной, диалоге об Украине
Его дед дружил с Яшиным: русский вратарь зажигает в Италии и даже забивает
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь