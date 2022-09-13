Дзюба прирос к скамейке в Турции. Что не так у российского форварда?

Нравится это кому-то или нет, но Артем Дзюба обречен оказываться в центре внимания. И переезд одного из героев ЧМ-2018 в Турцию снова подогрел интерес к его персоне. Тем более начиналось все очень бодро — с гола в дебютном матче с «Фенербахче». Да, получился он рабочим, только чтобы забить с метра, еще нужно прочувствовать эпизод и оказаться в нужное время в нужном месте.

Так что реакция на премьеру Дзюбы в составе «Аданы Демирспор» получилась положительной. Поэтому президент «синих молний» Мюрат Санджак имел основания в ответ на вопрос о перспективах Марио Балотелли заявить: «Если он уйдет — это не конец света. Балотелли уходит, но мы взяли Дзюбу».

Так что и на второй матч — против «Умраниеспора» — Артем вышел в стартовом составе, однако уже в перерыве его заменил как раз Балотелли, который в тот момент уже был одной ногой в швейцарском «Сьоне». И, надо сказать, контраст получился разительным. Только стоило ли этому удивляться, если вспомнить, как ярко итальянец отыграл в «Адане» прошлый сезон?

Да и о сыгранности не стоило забывать, так как Дзюба, в отличие от Балотелли, еще не нашел общего языка с партнерами. К тому же Марио все-таки не чистый центральный нападающий. По ситуации он регулярно менялся позициями с партнерами и уходил влево. Российский же форвард с тактической точки зрения пока еще инородное тело в новой команде. Или, скорее, имплант, который только приживается в организме.

«Адана» — очень быстрая команда, где большой акцент делается на фланговых игроках.

При этом зачастую они стараются решить эпизод самостоятельно. За счет дриблинга либо ударов при первой возможности, что отчасти исключает центрального нападающего из игры. Он, по сути, оттягивает на себя внимание или действует в подыгрыше. Причем речь в данном случае не конкретно о Дзюбе, а о форвардах в принципе. Тот же Ассомбалонга после достойного прошлого сезона в последнее время увял.

Что до Дзюбы, который как раз выделяется стремлением сыграть в пас, то очевидно, что переломить ситуацию ему помогут две вещи — необходимое для адаптации время и стопроцентная физическая готовность. В одной из игр в Турции Дзюба показал, каким эффективным он может быть в должном состоянии. Отработал у собственной штрафной, фактически положив начало быстрой контратаке, и первым примчался к чужим воротам под фланговую подачу. Только пока это единичный эпизод, а не система.

Поэтому главный тренер «Аданы» Винченцо Монтелла туром ранее — в игре с аутсайдером суперлиги «Хатайспором» — оставил Дзюбу в резерве до 63-й минуты. В бой его бросили, когда игру требовалось спасать, и «молнии» перешли на нетипичный для себя футбол с многочисленными подачами и забросами в штрафную. Результат это принесло на девятой добавленной минуте, Дзюба поучаствовал в борьбе в ключевой атаке, но принципиально картину это не изменило.

Против действующего чемпиона «Трабзонспора» Артем вообще не вышел на поле. Неужели все плохо? Пока такие выводы преждевременны по нескольким причинам. Во-первых, Монтелла выбрал под сильного соперника схему без ярко выраженного центрального нападающего, отправив вперед недавно перешедшего из «Галатасарая» полузащитника Эмре Акбабу. Во-вторых, вырвавшие победу на четвертой добавленной минуте хозяева лишились одного слота для замен, когда в первой тайме травму получил забивший сумасшедший по красоте гол со штрафного Кевин Родригес.

Но все же тревожный звоночек прозвучал, и на концовку — еще при счете 2:1 — в атаку вышел только перешедший из «Истанбул ББ» норвежец Гульбраннсен. А прирос ли Дзюба к скамейке всерьез — узнаем в субботу, когда «Адана» отправится в гости к «Антальяспору» Кудряшова, Фернандо и Луиза Адриану. Даже без Балотелли место под турецким солнцем Артему нужно выгрызать зубами.