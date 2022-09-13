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12:01 (мск), источник: Sport24

Футболки Бэйла стали самыми продаваемыми в MLS в этом сезоне, экс-форвард «Зенита» Дриусси — 12-й

Пресс-служба MLS на официальном сайте опубликовала список 25 самых продаваемых футболок этого сезона.

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Возглавил список вингер «Лос-Анджелеса» Гарета Бэйл. И это при том, что валлиец начал играть в лиге меньше трех месяцев назад.

На втором месте защитник «Шарлотт» Кристиан Фукс, на третьем — форвард «Лос-Анджелеса» Карлос Вела. На четвертой позиции оказался нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Хавьер Эрнандес.

На 8-м месте оказался игрок «Чикаго Файр» Джердан Шакири, на 12-м — бывший форвард «Зенита» Себастьян Дриусси, выступающий за «Остин», на 23-м — нападающий «Торонто» Лоренцо Инсинье, на 24-м — хавбек «Гэлакси» Дуглас Коста.

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